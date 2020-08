Kanye feliciteert Kamala Harris: een eer om tegen je te strijden

Kanye West heeft Kamala Harris een paar dagen nadat bekend werd dat zij de running mate is van Joe Biden alsnog zijn felicitaties gestuurd. De rapper, die zelf ook een gooi doet naar het Amerikaanse presidentschap, vindt het een eer om tegen haar te strijden.

„Ik weet zeker dat mijn moeder en Kamala Harris vrienden waren geweest … gefeliciteerd met je nominatie voor democratische vicepresident”, twittert de 43-jarige Kanye. „Alle liefde en respect van de toekomstige president. Het is een eer om tegen je te strijden.”



Kanye maakte begin vorige maand bekend mee te willen doen aan de presidentsverkiezingen in november. De rapper, voorheen aanhanger van president Donald Trump, zou zich volgens kwade tongen echter alleen maar verkiesbaar hebben gesteld om stemmen weg te kapen bij Biden.

Serieuze politieke ambities

Toch blijft Kanye volhouden dat zijn politieke ambities serieus zijn. De rapper presenteerde onlangs zijn presidentsplannen en gaf aan zijn voormalige beste vriend Jay-Z als running mate te willen hebben. Ook had Kanye onlangs een ontmoeting met Jared Kushner, de schoonzoon en topadviseur van Trump.

In verschillende staten staat de rapper inmiddels op de kieslijst. Kanye werkt er hard aan om dit ook in andere staten voor elkaar te krijgen, maar hij heeft op meerdere plekken al deadlines gemist.

Trump: Harris voldoet niet aan voorwaarden

President Donald Trump trok kort na de bekendmaking van de keuze voor Kamala Harris haar Amerikaanse nationaliteit in twijfel. „Ik hoorde vandaag dat Kamala Harris niet aan de voorwaarden zou voldoen om kandidaat te zijn voor het vicepresidentschap”, zei Trump tijdens een persconferentie.

Harris, dochter van een Indiase moeder en Jamaicaanse vader, is geboren in de Amerikaanse stad Oakland. Daarmee is ze volgens de wet automatisch een Amerikaans staatsburger.

Democratische partij is ‘niet verbaasd’

De Democratische Partij zei op CNN ‘niet verbaasd’ te zijn over de opmerkingen van Trump. „We zijn wel verbaasd dat hij er al zo snel na het bekend worden van haar nominatie mee komt,” aldus de Democraten in een reactie.

Trump beweerde jarenlang hetzelfde over voormalig president Barack Obama. Hij was tien jaar geleden was een van de felste pleitbezorgers van de zogeheten ‘birther movement’, die het Amerikaanse staatsburgerschap van Obama in twijfel trok. De aanhangers van deze theorie meenden dat Obama in Kenia was geboren. Obama gaf in 2011 zijn geboortecertificaat vrij om een eind te maken aan de discussie.

