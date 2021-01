Oude nanny van Kim klapt uit de school: scheiding helemaal te wijten aan Kanye

Eerder deze week was het al groot nieuws in universeel showbizzland. Kim Kardashian en Kanye West zouden nu echt gaan scheiden. Toch bleef nog in het midden wat nou de reden precies is. De voormalige nanny doet een boekje open, en de K&K-soap gaat verder.



Kim Kardashian, Kanye West in Marriage Counseling but Divorce On the Table https://t.co/x81WwUcbVJ — TMZ (@TMZ) January 6, 2021

Volgens Pam Behan (52), de voormalige nanny van de Kardashians, zou de scheiding van Kim en haar man Kanye West, volledig te wijten zijn aan Kanye. Behan meent dat de rapper niet om kon gaan met het succes van zijn vrouw en zou hij zich behoorlijk gestoord hebben aan enorme media-aandacht die er voor de Kardashians is. Dat meldt The Daily Mail.



Ex-nanny to Kardashians tells all on raising Kim and the clan: When she was just 19, Pam Behan was hired as a nanny for the Kardashia… — J. Will. (@JEANWILLIS7) May 1, 2013

Nanny Pam

Pam zorgde in de jaren ’90 vijf jaar lang voor Kim, haar zussen Kourtney en Khloé en broer Rob, en heeft de realityster toen goed leren kennen. „Geld, macht, intelligentie, succes en schoonheid zijn zaken waar niet iedereen goed mee om kan gaan. Kim heeft al die dingen en dat schrikt sommige mannen af. Ik denk dat Kanye het perfecte voorbeeld is van zo’n man. Hij is zelf zeer succesvol en miljardair, dus waar zou hij zich druk om moeten maken? Maar toch kon hij haar succes niet verkroppen.”



Kim Kardashian's ex nanny says star 'tried but Kanye behaviour tore them apart': Pam Behan has claimed that Kim Kardashian did "all she could" to save marriage but "had enough" of Kanye's antics and is now looking to move on without him https://t.co/XVDuCWSNkQ pic.twitter.com/DfhNzOCriz — RushReads (@RushReads) January 8, 2021

Behan, die naast nanny ook vijf jaar lang de persoonlijke assistent was van Kim’s moeder Kris Jenner, denkt dat een van de grootste problemen in Kim en Kanye’s relatie was dat niemand ooit ‘nee’ durfde te zeggen tegen Kanye. „Maar Kim deed dat wel, meerdere malen zelfs. En nu doet ze dat definitief.”

Bewondering voor Kim

De voormalige nanny bewondert Kim voor het feit dat ze zo lang gevochten heeft voor haar huwelijk. „Ze is sterk en ze kan veel aan. Ik wil dat ze gelukkig is, ook al zal het moeilijk zijn om dat geluk opnieuw te vinden. Maar ik weet zeker dat het allemaal goed komt met haar en de kinderen.”



Photo – @KrisJenner and Bruce Jenner smiling with their former nanny, Pam Behan. pic.twitter.com/6JvbAg9f — Kourtney Kardashian (@AllAboutKourtK) July 13, 2012

Nog meer Pam

Het is overigens zeker niet de eerste keer dat Pam Behan een boekje open doet.



Star Magazine: Kim Kardashian Nanny Pam Behan Tells All! http://t.co/9Pq6LMMgbF #kimkardashian — Kim Kardashian news (@Kim_news_4u) May 2, 2013



Former Kardashian nanny Pam Behan claims Kris Jenner groomed children for fame in tell-all book http://t.co/TtLhal0T via @MailOnline — The6K (@KardashJennerK) July 13, 2012



Kardashian nanny tell-all book: Pam Behan to reveal all about 'spoiled and disrespectful' children http://t.co/4OLzCA1W via @MailOnline — Karen Staskiewicz (@kmspoochshelter) December 31, 2011

En niet te verwarren met Pamela Behan, die samen met haar hubby op héle andere awardshows acte de présence geeft.



