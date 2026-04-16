Gemeenteraad Amsterdam behandelt historisch voorstel: een referendum om Israël te kunnen boycotten

In de gemeenteraad van Amsterdam lag en ligt een historisch voorstel op tafel: een referendum om Israël te kunnen boycotten. Gisteren werd het besproken door de raad en kwamen verschillende initiatiefnemers, zoals burgercollectief Amsterdam Palestina Referendum (APR), Een Ander Joods Geluid en BDS Nederland, aan het woord. Metro was daarbij aanwezig.

APR had eind maart genoeg handtekening verzameld om een referendum bij de raad voor te leggen. Het gaat dan om een alternatief burgervoorstel, een referendumvorm die in Amsterdam kan worden voorgesteld als je een beter idee hebt dan een plan van de gemeente. APR diende tien alternatieve maatregelen in die volgens hen genomen zouden moeten worden tegen Israël, zoals een wapenembargo.

Het oordeel van de commissie die de gemeente adviseert over referenda was echter dat het niet mogelijk zou zijn om het verzoek voor een referendum in te willigen, schrijft AT5. Dat komt omdat de maatregelen volgens de commissie buiten de bevoegdheden van de gemeente liggen. Het zou namelijk gaan om buitenlandbeleid en dat is een taak voor de Tweede Kamer.

Welke maatregelen stelt het APR voor? Erken officieel dat Israël misdaden tegen de menselijkheid pleegt jegens de Palestijnen.

Verschaf volledige transparantie over gemeentelijke banden met Israël, inclusief bedrijven en organisaties die medeplichtig zijn aan schendingen van mensenrechten door Israël.

Maak een einde aan alle inkopen of aanbestedingen met Israëlische en andere instituten en bedrijven die gekoppeld zijn aan mensenrechtenschendingen door Israël.

Beëindig alle banden met Israëlische instellingen en andere medeplichtige (lobby-)instituten.

Stel als gemeente een culturele & sportboycot voor Israël in.

Roep de privé-sector op om samenwerking en de handel met Israël te beëindigen en stimuleer deze sector door materiële steun en procedures aan te bieden.

Bemoedig en informeer burgers in Amsterdam door een ​​bewustwordingscampagne te lanceren over Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS) en hoe zij ethisch verantwoorde producten kunnen kopen.

Roep de Rijksoverheid en de Provincie Noord-Holland op om het internationaal recht en mensenrechten te respecteren en om de BDS-beweging te steunen.

Roep onderwijsinstellingen in Amsterdam op om alle banden met Israëlische onderwijsinstellingen te verbreken.

Roep andere steden en landen op om het voorbeeld van de BDS-beweging te volgen en, indien relevant, een wapenembargo en economische sancties in te stellen tegen Israël.

Referendum boycot Israël

In de gemeenteraad mochten initiatiefnemers gisteren hun zegje doen en zij uitten zich teleurgesteld over het advies van de commissie. Zo zegt Anna Kaal van APR: „We hebben belangrijke bezwaren tegen de argumentatie van de commissie. We vragen niet naïef aan de gemeenteraad om een wapenembargo tegen Israël te implementeren. Al onze eisen zijn specifiek toegespitst op de gemeentelijke bevoegdheid.”

Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid riep de gemeente op om wel actie te ondernemen: „Durf in woord en daad, per referendum, de weg vrij te maken en in te stemmen met voorstellen om de banden door te knippen die onze stad belemmeren om een echte mensenrechten-stad te zijn.”

In mei neemt de gemeenteraad een beslissing over het wel of niet houden van een referendum. Meer over dit onderwerp hoor en zie je in de video boven dit artikel.

Video door Matthew Chin A Joe.

