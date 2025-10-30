Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Marco Borsato is ‘zich kapotgeschrokken’ van de eis in zijn veelbesproken rechtszaak

Marco Borsato is vanochtend vroeg weer bij de rechtbank in Utrecht verschenen. Op het programma van de tweede zittingsdag staat het pleidooi van zijn advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops, die voor vrijspraak zullen pleiten.

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag een celstraf van vijf maanden tegen de zanger voor ontucht met een 15-jarige. Dat zou van september 2015 tot en met januari 2016 zijn gebeurd. Het vermeende slachtoffer is de dochter van de toenmalige fanclubvoorzitter.

Marco Borsato is vol ongeloof

In gesprek met de aanwezige pers zei Borsato, die dinsdag aangaf blij te zijn eindelijk zijn verhaal te kunnen doen, vanmorgen dat hij zich „kapotgeschrokken” is van de eis. „Vol ongeloof”, zei hij over zijn eerste reactie op de eis. Hij sprak wel lovende woorden over de rechtbank en zei dat het hem opviel dat die „goede dossierkennis” heeft.

Borsato deelde mee dat zijn familie er vandaag opnieuw niet bij is in Utrecht, maar zei ook dat ze hem wel steunen. „Mijn familie is heel liefdevol, ze zitten bij elkaar en ze steunen me. Ze kennen mij.”

Precies op de tweede dag van de rechtszaak tegen de zanger gaat vandaag de film De Pupil in première in de Nederlandse bioscopen. Die gaat over een voetbaltrainer (Gijs Naber) die seksueel over de schreef gaat met een van zijn jonge pupillen. Hier lees je Metro’s recensie.

