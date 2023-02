Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef om ‘verbod’ op zingen van Marco Borsato in nieuw RTL-programma: ‘Hij is nog niet veroordeeld’

Binnenkort is de aftrap van de nieuwe zangwedstrijd Tulpen Uit Antwerpen, waarin Nederlanders de nummers van Vlamingen coveren en vice versa. De Belgische zanger Bart Peeters wilde in het programma graag een nummer van Marco Borsato zingen, maar dat bleek niet te mogen van RTL 4. En dat leidt weer tot boze reacties.

Borsato is onlosmakelijk verbonden aan het The Voice-schandaal. De zanger wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag richting meerderjarigen en minderjarigen binnen en buiten het programma. Er loopt momenteel nog een strafrechtelijk onderzoek tegen hem.

Bart Peeters mag geen Marco Borsato en Lil Kleine zingen

Peeters onthulde in het Vlaamse weekblad Dag Allemaal dat twee van zijn voorstellen voor nummers van tafel werden geveegd. „Ik wilde graag Dromen zijn bedrog van Marco Borsato zingen, maar van de ploeg van RTL 4 mocht dat niet. Omdat er een gerechtelijk onderzoek tegen Marco loopt. Ik stelde daarna voor Drank & drugs van Lil Kleine coveren, maar ook dat lag moeilijk, omdat tegen hem een klacht loopt wegens mishandeling. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een nummer van Herman van Veen.”

In een reactie aan De Telegraaf bevestigde RTL de woorden van Bart Peeters. „Er zijn toen inderdaad meerdere nummers besproken. Ook die van Marco Borsato en Lil Kleine. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het nummer van Herman van Veen. De afwegingen in dit soort situaties zijn soms lastig. Op dat moment en voor dit programma, leek dit de beste keuze.”

Ophef om ‘verbod’: ‘Er is nog niets bewezen’

Op Twitter wordt er verontwaardigd gereageerd op het nieuws. „Pure onzin!”, klinkt er. Er wordt op gewezen dat een artiest een lied niet alleen maakt. „Alle componisten, tekstschrijvers, arrangeurs en platenlabels zijn nu ook gedupeerd.” Ook stuit het mensen tegen de borst dat Borsato nog niet schuldig is bevonden. „Er is nog niets bewezen en die man wordt al helemaal kapotgemaakt.”



’Collega’s mogen liedjes Marco Borsato niet meer zingen’ https://t.co/NPEq7zAUEs via @Telegraaf. Hoe onrechtvaardig. Als iedereen als rechter gaat spelen, dan is het einde zoek ! Die man is nog onschuldig zolang de rechter geen uitspraak doet — Rafaella Pouw-Degoedt (@DegoedtPouw) February 9, 2023



’Collega’s mogen liedjes Marco Borsato niet meer zingen’ https://t.co/iyqJtciXTR via @Telegraaf #cancelditprogrammamassaal!

Schandalig dit, hij is niet veroordeeld, maakte fantastische muziek, deze manier van shaming zou echt veroordeeld moeten worden! — Jon de Haas da Cruz (@JondeHaasdaCruz) February 8, 2023



’Collega’s mogen liedjes Marco Borsato niet meer zingen’ https://t.co/wO19FGQmGY via @Telegraaf.

Bijzonder. Heeft de rechter dan al gesproken? — Glas was half vol (@hansgla) February 9, 2023

Er worden ook de nodige grappen en grollen over gemaakt:



Zie ik net een groepje Marokkanen bij elkaar staan in een hoekje. Ik er op af. ‘Mannen, we staan hier toch geen drugs te dealen hè!?’ ‘Nee meneer, wij zingen stiekem nummers van Marco Borsato…’ — OLLIE (@E_mercenary) February 9, 2023



