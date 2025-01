Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Betaalbaar beleggen: zo begin je met slechts 1 euro

Heb je ooit verhalen gehoord over mensen die geld verdienen met beleggen en je afgevraagd of dat ook voor jou mogelijk is? Er zijn inderdaad inspirerende verhalen van mensen die financieel succes hebben behaald door middel van beleggingen. Met de juiste aanpak en onderzoek kan dit voor iedereen haalbaar zijn. Het goede nieuws is dat beleggen tegenwoordig toegankelijker is dan ooit, dankzij moderne tools en apps. In dit artikel lees je alles wat je moet weten om te beginnen met beleggen. Het enige dat je nodig hebt, is je smartphone.

Een gebruiksvriendelijke start met beleggen

Voor wie wil beginnen met beleggen, is het kiezen van een gebruiksvriendelijk platform essentieel. Trading 212 is een veelgebruikte app die bekend staat om zijn innovatief ontwerp en functies die zowel nieuwe als ervaren beleggers aanspreken. Een handige manier om de aandelenwereld te betreden, is dus via de Trading 212 app.

Ben je nog wat terughoudend en wil je eerst oefenen? Ook daaraan is gedacht: Trading 212 biedt een demo-account waarmee je kunt oefenen met virtueel geld. Zo kun je vertrouwd raken met het platform en de functies voordat je begint met echt beleggen.

Beleggen zonder commissies of verborgen kosten

Een groot voordeel van Trading 212 is het model zonder commissies en de transparante kostenstructuur. Hierdoor kunnen beleggers aandelen en ETF’s kopen zonder transactiekosten. Dit is voordelig in vergelijking met traditionele brokers die vaak een percentage of vast bedrag per transactie in rekening brengen.

De app biedt bovendien zogenoemde multicurrency-accounts in 13 wereldwijde valuta, wat handig is als je meerdere valuta wil storten en beleggen. Er gelden kosten van 0,15% bij het omzetten van valuta, maar die kun je vermijden door gebruik te maken van de multicurrency-accounts.

Trading 212 heeft een heel goede reputatie onder beleggers. Dat blijkt ook uit de indrukwekkende Trustpilot-score van 4,6 op basis van meer dan 40.000 reviews. De app scoort ook hoog op de App Store en Google Play Store.

Met toegang tot meer dan 10.000 verschillende aandelen en ETF’s biedt de app ruime keuze om een portefeuille samen te stellen die past bij jouw persoonlijke voorkeuren. Of je nu geïnteresseerd bent in technologiebedrijven of wereldwijde merken, je kunt eenvoudig de functies van het platform ontdekken.

Betaalbaar beleggen voor kleine budgetten

Voor beginnende beleggers kunnen de hoge prijzen van bepaalde aandelen ontmoedigend zijn. Trading 212 biedt hiervoor een oplossing met zogeheten fractionele aandelen. Hiermee kun je een deel van een aandeel kopen in plaats van het hele aandeel. Dat kan al vanaf €1. Dit maakt beleggen toegankelijker en biedt de mogelijkheid om met een bescheiden budget een gevarieerde portefeuille op te bouwen. Bij fractionele aandelen bewegen de prijzen wel mee met dezelfde schommelingen als bij volledige aandelen.

De kracht van automatisering

Een unieke functie van Trading 212 is de ‘Pies & AutoInvest’. Hiermee kunnen beleggers hun eigen portefeuilles creëren en beheren. Met deze tool kun je een gediversifieerde portefeuille samenstellen, opsplitsen in segmenten en zo een uitgebalanceerde mix van aandelen en ETF’s creëren.

Dankzij deze functie kun je periodiek kleine bijdragen investeren, bijvoorbeeld maandelijks. Dit helpt bij het opbouwen en behouden van een uitgebalanceerde portefeuille en vermindert de kans op impulsieve beslissingen. Hoewel markten onvermijdelijk fluctueren, kunnen geplande stortingen en automatische investeringen volgens je strategie bijdragen aan een consistente en gedisciplineerde aanpak.

Het is wel belangrijk om te onthouden dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt. De Pies & AutoInvest-tool is bedoeld om discipline en langetermijnstrategieën te ondersteunen, maar biedt geen garantie tegen verlies.

Het demo-account

Zoals eerder genoemd, is het demo-account van Trading 212 een uitstekend startpunt voor beginnende beleggers. Hiermee kun je in een risicoloze omgeving oefenen met virtueel geld en vertrouwd raken met het platform en de werking van markten.

Als algemene regel geldt: wees altijd voorzichtig en weloverwogen met je beleggingen, en vermijd impulsieve beslissingen.

Belangrijke risicowaarschuwingen

Bij beleggen loopt je kapitaalrisico en je kunt minder terugkrijgen dan je hebt geïnvesteerd. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Pies & AutoInvest is een uitvoeringsdienst en geen beleggingsadvies of portefeuillebeheer. Automatisch beleggen verwijst naar het uitvoeren van geplande stortingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle investerings- en herverdelingsbeslissingen. Er gelden voorwaarden en kosten.

Trading 212 Markets Ltd is geregistreerd in Cyprus (bedrijfnummer HE 409763, licentienummer 398/21). Trading 212 is een handelsnaam van Trading 212 UK Ltd., Trading 212 Markets Ltd. en Trading 212 AU PTY Ltd.

