Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alles dat je wil weten over de nieuwe seizoenen van Winter vol Liefde

Nog heel even geduld en dan begint het tweede seizoen van Winter Vol Liefde. Wie durven zich deze keer te wagen aan de zoektocht naar een nieuwe liefde?

Winter vol Liefde is gebaseerd op B&B Vol Liefde, waarin Nederlandse bed-and-breakfast-eigenaren die in het buitenland wonen op zoek gaan naar de liefde. Winter Vol Liefde is net een tikje anders dan B&B Vol Liefde, want er doen niet alleen B&B-eigenaren mee, maar ook ‘gewone’ Nederlanders die in een winters land wonen en op zoek zijn naar een nieuwe liefde. En dat is soms met succes, want er is zelfs al een Winter Vol Liefde-baby.

Het tweede seizoen van Winter Vol Liefde is vanaf maandag 6 januari 2025 iedere werkdag om 20.30 uur te zien op RTL4. De befaamde reünie is op woensdag 5 februari om 20.30 uur en wordt gepresenteerd door Leonie ter Baak. Zij neemt het presentatiestokje over van Art Rooijakkers, die de overstap naar Talpa maakte.

Dit zijn de deelnemers van het tweede seizoen:

Maarten (76) woont sinds 1994 in Estland, omdat hij bondscoach werd van het nationale basketbalteam. Nu vertoeft hij in Porkuni en heeft hij nog steeds kleine ondernemingen, al gaat het vooral om doen waar hij gelukkig van wordt.

Jan (58) verhuisde anderhalf jaar geleden naar het afgelegen dorpje Kvillsfors in Zweden, waar hij in zijn tuin een vakantiewoning verhuurt.

Jorik (27) verhuisde drie jaar geleden naar Oostenrijk, waar hij als ski- en snowboardleraar, barman én als timmerman werkt in Fürth.

Judith (37) besloot drie jaar geleden ergens anders een nieuw bestaan op te bouwen en zegde haar baan als juriste op. Nu woont ze in de Franse Pyreneeën, waar ze kortgeleden is begonnen als boerin. Ook verhuurt ze een vakantiewoning aan toeristen, organiseert ze wandeltochten en kookt ze voor haar gasten uit haar eigen moestuin.

Adrienne (50) is eigenaar van een sprookjesachtig hotel in Zwitserland, dat ze alleen runt sinds het overlijden van haar man.

Mike (33) woont in het Oostenrijkse Seefeld in Tirol, waar hij in 2014 met zijn ouders naartoe emigreerde. Hij runt daar een skischool en een kinder-skischool.

RTL heeft onlangs de eerste beelden van het nieuwe seizoen gedeeld.

Het derde seizoen verschijnt waarschijnlijk pas eind 2025 op de buis, maar de kandidaten zijn al bekend. Aanmelden als single kan overigens nog wel.

Ruben (37) geeft skiles in het Oostenrijkse dorpje Mauterndorf, was hij onlangs naar toe verkaste.

Ook in Oostenrijk: Klaas (52). In Weissenbach verhuurt hij vakantiewoningen in een oude boerenwoning. Ook werkt hij als timmerman en berggids.

Claudia (52) verhuisde twee jaar geleden terug naar haar geboorteplaats Wendling, in Oostenrijk. Ze verbouwde haar ouderlijke huis en gastenverblijf tot een bed & breakfast.

Hans (73) woont al ruim vijftig jaar in de omgeving van Ås, in Noorwegen. Daar klust hij aan zijn grote woning.

Elsje (49) woont in een blokhut in Hammarstrand in Zweden. Je kent haar misschien nog uit het eerste seizoen, toen zij bij Guido kwam logeren.

Robin (59) woont net als Elsje in Zweden. Hij heeft een typisch Zweeds houten huisje in Unnaryd, waar hij zijn eigen meubels voor maakt.

Andre (27) woont in het dwergstaatje Andorra. Daar is hij chefkok in de keuken van een familiehotel.

Monique (61) is bezig met het opstarten van een bed & breakfast in Arzier in Zwitserland en werkt daarnaast als projectmanager bij een medisch bedrijf.

Reacties