Overheid geeft slechte voorbeeld met schijnzelfstandigheid: ‘Meet met twee maten’

De Belastingdienst houdt zich, officieel althans, sinds begin dit jaar bezig met het aanpakken van schijnzelfstandigheid. BNR ontdekte dat nota bene de Rijksoverheid zich niet aan de regels houdt. „Als de overheid zich niet aan de eigen regels houdt, wie dan wel?”

De overheid wil een einde maken aan schijnzelfstandigheid. Er bestaat al acht jaar een wet tegen schijnzelfstandigheid, maar daar werd voorheen nooit tegen opgetreden. Ongeveer twee jaar geleden werd er besloten dat er actiever moet worden gehandhaafd.

Sinds 1 januari 2025 moeten de teugels strakker worden aangetrokken. De Belastingdienst controleert strenger of zzp’ers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. De Tweede Kamer bedong in december dat er in het eerste jaar nog geen boetes worden gegeven. Werkgevers kunnen alleen een naheffing van sociale premies krijgen.

Nederland telde volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in 2023 iets meer dan 1,2 miljoen zzp’ers. Het aantal zzp’ers dat is gestopt met hun bedrijf is in december fors toegenomen, meldde de Kamer van Koophandel (KvK) vorige maand. Iets meer dan 21.000 zelfstandigen zonder personeel stopten er vorige maand mee, ruim de helft meer dan in december 2023. De KvK vermoedt dat dit komt door de strengere regels.

Overheid zelf te laat met handhaving schijnzelfstandigheid

BNR vroeg aan de zes grootste ministeries hoeveel zzp’ers zij in dienst hadden die mogelijk als schijnzelfstandigen gezien konden worden. Alle bevraagde ministeries bleven de zender het antwoord schuldig. Zij zeggen te hopen in het eerste kwartaal een inventarisatie af te ronden. Dat is, volgens hun eigen regels, te laat.

👨 Wat is schijnzelfstandigheid? Schijnzelfstandigheid betekent dat iemand een opdracht doet als zelfstandig ondernemer, maar volgens de regels eigenlijk in loondienst is. Dit wordt ook wel verkapt dienstverband genoemd. De opdrachtgever is dan eigenlijk werkgever, maar betaalt niet de belastingen die horen bij loondienst. Met name in de zorg komt schijnzelfstandigheid veel voor, vermoedt ABN AMRO.

Er wordt „wisselende haast” gemaakt met de aanpak binnen de Rijksoverheid, meldt BNR. Sommige ministeries willen zo snel mogelijk alle contracten met schijnzelfstandigen beëindigen en „waar mogelijk” vaste dienstverbanden aan te bieden, terwijl anderen een afbouwplan inzetten.

‘Belabberd voorbeeldgedrag’

Cristel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), noemt het „belabberd voorbeeldgedrag” tegen de radiozender. Het is volgens haar tekenend voor hoe moeilijk het is om schijnzelfstandigheid aan te pakken.

Ireen Boon van adviesbureau Trias Politica Advies stelt dat het Rijk „met twee maten meet” en dat „ondermijnt het vertrouwen”. „Als de overheid zich niet aan de eigen regels houdt, wie dan wel?” Boon zegt dat de overheid nu zelf de gevolgen van de eigen regels ondervindt. Volgens haar wordt de overheid „een goede spiegel” voorgehouden.

