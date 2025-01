Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Er komt nóg een seizoen van Het verhaal van Nederland: ‘Ongelooflijk veel parallellen met de tijd van vandaag’

Geschiedenisliefhebber opgelet: er komt een vierde seizoen van Het verhaal van Nederland. Dat heeft een woordvoerder van de NTR vandaag aan het ANP gemeld.

De omroep treft op dit moment de voorbereidingen voor de vierde reeks van de serie, die zich zal richten op Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies helpt de NTR bij het samenstellen van het nieuwe seizoen.

‘We hebben blijkbaar niets geleerd’

Daan Schuurmans, die de verteller van Het verhaal van Nederland is, vertelde gisteren in gesprek met Het Parool dat de vierde reeks eraan komt. „We zijn bezig met de research en zien nu al ongelooflijk veel parallellen met de tijd van vandaag”, aldus de acteur.

„Fascinerend. We hebben blijkbaar niets geleerd. We hebben zeventig jaar lang netjes naast elkaar geleefd, maar nu begint alles zich te herhalen in de politiek en de samenleving.”

De NTR kan nog niet zeggen wanneer Het verhaal van Nederland deel IV te zien is. De derde reeks, over de geschiedenis van Amsterdam, wordt vanaf 5 februari uitgezonden. In de eerste serie werd de geschiedenis van Nederland belicht. In de tweede reeks kwam de historie van de Oranjes aan bod.

Het verhaal van Nederland echte kijkcijferhit

Al sinds het begin is Het verhaal van Nederland een kijkcijferhit. In 2022 gaf Metro al vijf redenen voor het grote succes van de serie. Zo is de serie de leukste geschiedenisles die er is, zitten er leuke feitjes in en vallen de acteurs die de geschiedenis spelen goed in de smaak bij de kijkers, evenals ‘meester’ Daan Schuurmans.

Vorige Volgende

Reacties