Zorgen om kinderen met overgewicht: ‘Er zijn tieners die 140 kilo wegen en aan bed gekluisterd zijn’

Het aantal kinderen met overgewicht stijgt. Artsen en gezondheidsorganisaties luiden vandaag de noodklok: volgens hen doet het kabinet niet genoeg om dit probleem aan te pakken.

Zorgen om obesitas spelen al langer. Uit een nieuwe studie blijkt dat het aantal kinderen met overgewicht sinds 1990 wereldwijd explosief is gestegen. Op bijna elk continent is het bijna verdubbeld, met alle gevolgen van dien. Overgewicht kan onder meer zorgen voor een hoge bloeddruk, diabetes type 2 en stofwisselingsstoornissen in de kindertijd en hartproblemen, beroertes, kanker en andere gezondheidsproblemen op latere leeftijd.

Organisaties en artsen trekken aan de bel

Gezondheidsorganisaties en artsen klagen dat het kabinet te weinig doet tegen overgewicht en obesitas bij kinderen. Ze vinden dat het te gemakkelijk is voor jongeren om aan ongezond eten te komen en willen daarom maatregelen.

De artsen en de organisaties zeggen in een zogenaamde brandbrief die vandaag werd verstuurd dat fastfood op steeds meer plekken rond scholen wordt verkocht. Daar zien de ondertekenaars naar eigen zeggen dagelijks de gevolgen van: „In de meest extreme gevallen zien zij tieners die 140 kilo wegen, die volledig aan bed gekluisterd zijn en geen toekomst meer voor zichzelf zien.”

❓ Wanneer is er sprake van overgewicht of obesitas? Met de BMI (Body Mass Index) wordt vastgesteld of iemand overgewicht of obesitas heeft. De World Health Organization (WHO) zegt dat iemand met een BMI van boven de 25 overgewicht heeft, boven de 30 duidt op obesitas.

Klachten over bezuinigingen

De gezondheidsorganisaties klagen dat het huidige kabinet bezuinigt op het voorkomen van overgewicht en de gezondheidsschade daarvan. Ze willen daarom dat gezond eten goedkoper wordt en dat reclame voor ongezond eten gericht op kinderen wordt verboden. Ook willen ze dat supermarkten en andere winkels meer gezond eten aanbieden en dat voedselfabrikanten meer gezond eten maken.

De gezamenlijke oproep komt onder meer van het Diabetes Fonds, de Hartstichting, de Maag Lever Darm Stichting en de Nierstichting en van artsen van ziekenhuizen als Maastricht UMC+, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Erasmus MC en Leids Universitair Medisch Centrum. Ook de beroepsverenigingen voor diëtisten (NVD), gewichtsconsulenten (BGN) en jeugdartsen (AJN) staan achter de oproep, net als de belangenvereniging voor mensen met overgewicht en obesitas.

Btw-verhoging op sportactiviteiten

Eerder klonk er verontwaardiging over de verhoging van de btw op sportactiviteiten. Dat tarief gaat van 9 naar 21 procent. Dat houdt in dat bijvoorbeeld het fitnessabonnement en zwemlessen duurder worden. Voor Klaas Koster van het Nederlands Genootschap van Vitalogen (NGvV) betekent dat weinig goeds en bedreigt die verandering de gezondheid van miljoenen Nederlanders.

„Sporten helpt stress en overgewicht te voorkomen, maar wordt door deze maatregel minder toegankelijk, vooral voor mensen met een beperkt budget. Het risico bestaat dat sporten als een luxe wordt gezien, met als gevolg een toename van gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en obesitas.”

