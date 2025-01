Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wéér irritatie tussen Derksen en Genee in Vandaag Inside: ‘Je valt Nederland lastig met dat kutliedje’

Het was weer eens zover: irritatie tussen Johan Derksen en Wilfred Genee in talkshow Vandaag Inside. De besnorde analist liet andermaal blijken dat hij er niet bepaald op zit te wachten als Genee beelden laat zien waarop hij zijn ‘gouden’ keeltje laat horen.

Het programma is nog maar net bekomen van een andere flinke rel tussen de twee kemphanen (een van de zoveelste in de historie van het programma). Genee en Derksen hadden het ditmaal aan de stok omdat de besnorde analist het niet kon waarderen dat de presentator zijn nieuwe liedje Zomaar Een Avond In De Kroeg flink aan het promoten was in de zendtijd van VI. Hij noemde die zelfpromotie „stuitend”. Ze lagen op dat moment bovendien al langer in de clinch over de onderwerpkeuzes voor het programma.

Genee gooide de aflevering erna olie op het vuur door er weer over te beginnen, waarna Derksen opstond en niet meer terug aan de tafel kwam. Ook de dag erna bleef zijn stoel leeg. Later keerde hij weer terug alsof er niets gebeurd was.

Wilfred Genee laat opname van zichzelf zien

Genee laat in de aflevering van gisteravond een opname van zichzelf zien waarin te zien is dat hij tijdens een feest van Andy van der Meijde in AFAS Live samen met oud-scheidsrechter Roelof Luinge a capella De Vlieger van André Hazes zingt. „Hij kon wel goed fluiten, hè”, grapt Genee. Daarmee verwijst hij naar een opmerking die Chantal Janzen ooit maakte richting hockeyster Fatima Moreira de Melo. De hockeyster zong destijds op het Televizier-Ring Gala in 2008 niet al te zuiver, waarna Janzen opmerkte hoe goed Moreiro de Melo kon hockeyen.

„Jezus mina”, hoor je Van der Gijp zeggen tijdens het afspelen van het filmpje. „Dat wil je nog niet op je familiefeestje horen”, reageert tafelgast Valentijn Driessen droogjes. Derksen is duidelijk geïrriteerd. „Het kan aan mij liggen, maar waarom stuur jij dit soort filmpjes altijd rond? Je kunt nergens zijn of zingen zonder dat wij er wat van meekrijgen. Ik ben er persoonlijk totaal niet in geïnteresseerd en ik denk 99 procent van onze kijkers ook niet.”

‘Wil hobby niet elke dag aan tafel hebben’

„Ik weet dat jij dan zegt: het interesseert me geen reet. Dat is met mij net zo”, zegt Genee. „Het is een soort zelfbevlekking om zo’n filmpje min of meer in het programma te dwingen”, vindt Derksen. „Het ging meer om Roelof Luinge”, verdedigt Genee zich. „Dat is een man die tien jaar geleden scheidsrechter was. Leuk”, zegt Derksen op typisch gortdroge wijze. „Jij was een voetballer, vijftig jaar geleden”, kaatst Genee terug. „Maar ik zing ook niet”, pareert Derksen weer.



„Dat is niet helemaal naar”, brengt Genee er tegenin. „We hebben nog een nummer van jou, samen met mij.” Derksen vervolgt weer op geïrriteerde wijze: „Het is niet lullig bedoeld, maar ik vind dat jij werkelijk heel Nederland lastigvalt met dat kutliedje van je.” Mensen in de studio barsten hierop in lachen uit. „Jouw hobby, dat bepaal je zelf. Maar ik wil die hobby niet iedere dag hier aan tafel hebben. Ik doe dat ook niet met mijn hobby’s.”

Bekijk het fragment hier:

