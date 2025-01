Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel Nederlanders met partner staan open voor duo-euthanasie op hun oude dag

Euthanasie is in ons land altijd nog een discussiepunt. Het ene kamp vindt dat iedereen vrijwillig uit het leven zou moeten kunnen stappen, het andere kamp is akkoord onder (strenge) voorwaarden en weer een ander kamp vindt het überhaupt niet kunnen. Uit onderzoek blijkt nu dat een groot deel van de Nederlanders met partner open zou staan voor duo-euthanasie.

Wel zijn er ook zorgen: 60 procent vreest dat partners elkaar onder druk kunnen zetten om samen te sterven.

Duo-euthanasie

DataIM en DIT, het journalistieke platform van de EO, deden onderzoek naar duo-euthanasie. Oud-premier Dries van Agt koos er bijna een jaar geleden voor om samen met zijn vrouw te overlijden, door middel van duo-euthanasie. Dat is opvallend, omdat hij tijdens zijn politieke carrière juist conservatief was op dit gebied.

Voor het onderzoek zijn Nederlanders met een partner ondervraagd. 18,4 procent van hen zegt volmondig ja op duo-euthanasie op hun oude dag, 53,4 procent zegt dat ze er misschien voor open staan. Wel zijn er dus ook zorgen, onder meer over druk vanuit een van beide partners. Zo’n 40 procent vindt het bij duo-euthanasie lastig te bepalen of de wens om te overlijden volledig individueel is. 41,1 procent acht dat risico echter minder groot.

Toename in euthanasie-aanvragen Er zijn steeds vaker aanvragen voor duo-euthanasie, blijkt uit cijfers van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Vorig jaar kregen 54 duo’s samen euthanasie. In 2023 waren het er 34, in 2018 ging het slechts om negen duo’s. Ondanks deze stijging is duo-euthanasie relatief zeldzaam.

‘Wat nu?’

Ook iets om te overwegen, is het effect op nabestaanden. Zo kozen de ouders van Linda Gorissen (in het fragment hierboven) samen voor euthanasie, maar dat had op haar een groter effect dan gedacht. Het afscheid was mooi, maar ook traumatisch, vertelt ze. „Wij dachten na de duo-euthanasie: en nu? Wij hebben het meegemaakt, maar wij leven nog.” Gorissen heeft uiteindelijk hulp gezocht bij een psycholoog voor traumatherapie en roept op tot betere nazorg voor nabestaanden.

In Dit is de Kwestie, vanavond (28 januari) te zien om 21.00 uur op NPO 2, onderzoekt presentator Hans van der Steeg de redenen dat mensen kiezen voor duo-euthanasie. Ook wordt gekeken naar de impact op familieleden.

Reacties