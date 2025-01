Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Donald Trump wil naar Mars, André Kuipers vertelt of die ambitie mogelijk is of niet

Als het aan Donald Trump ligt, staat de eerste mens zo snel mogelijk op planeet Mars. De kersverse president van de Verenigde Staten wil wel dat er dan een Amerikaanse vlag wappert (natuurlijk). Is zijn gedachte denkbaar? ‘Onze eigen’ ruimtevaarder André Kuipers liet zich er gisteravond op tv over uit.

Donald Trump sprak over Mars tijdens zijn openingsspeech na zijn hernieuwde aantreden als president van Amerika. In de inauguratiespeech haalde hij de ruimtevaart aan, een sector die belangrijk is voor zijn bondgenoot Elon Musk. Trump sloot af met de belofte „dat de VS gaan winnen zoals nooit tevoren”. En dus moet de eerste mens op Mars een Amerikaan zijn. „Vóór China, voor iedereen.”

Mars is een grote ambitie van Donald Trump

Wat Trump-aanhangers die niet geloven dat er ooit iemand op de maan is geweest – en dat beelden daarvan in een Hollywoodstudio zouden zijn gefilmd – ervan vinden, is een tweede. Maar goed, mister President heeft de ambitie. Voormalig ruimtevaarder André Kuipers, nu werkzaam voor de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA, schoof gisteravond in talkshow Bar Laat aan om over de Mars-wens te praten.

🚀 Ruimtereizen André Kuipers De eerste ruimtemissie van André Kuipers, aan boord van de ISS voor wetenschappelijke experimenten, was in 2004 en duurde elf dagen. De tweede keer was in 2011 en 2012 en duurde 193 dagen en weer in het internationale ruimtestation ISS. Hij wenste iedereen toen, in het Nederlands, op z’n kop hangend een gelukkig nieuwjaar. In talkshow Op1 gaf Kuipers later toe dat hij, eenmaal terug op aarde, liever nog een tijd in de ruimte had gebleven.

Is een reis naar Mars wel te doen?

De belangrijkste vraag van Bar Laat-presentator Tim de Wit aan André Kuipers: staan ‘we’ straks op Mars? Kan dat binnen vier jaar, de termijn die Donald Trump met hulp van zijn maat Elon Musk in gedachten heeft? Kuipers vindt Musk „een beetje kinderlijk”, als het om zijn gedrag gaat als de miljardair het over Mars heeft.

Dat de mens naar die planeet wil, is volgens de astronaut niet nieuw: „De NASA heeft ook al eens gezegd, ergens in de jaren zeventig: ‘In 1983 gaan we naar Mars’. Dat was onder president Nixon. Ook de oude en jonge Bush kondigden aan dat ze naar Mars wilden, elke president wil natuurlijk goede sier maken door zo’n groot project aan te kondigen. Het is prestige, absoluut.”

‘Binnen vier jaar gaat het niet lukken’

China is wat André Kuipers betreft momenteel een belangrijke speler in de ruimtevaart. Hij denkt dat de Chinezen Trump nog weleens kunnen verslaan. Dat zou net zo’n klap zijn als toen de Sovjets begin jaren 60 eerder dan Amerika een raket de ruimte in schoot en Joeri Gagarin de eerste mens buiten de aarde werd. De VS moest toen de strijd om de maan winnen, wat met Neil Armstrong overigens wel lukte.

Maar gaat reizen naar Mars nou lukken?, is de vraag die nu speelt. André Kuipers: „Binnen vier jaar gaat dat niet lukken.” Daarmee kunnen we dit artikel eindigen, maar we laten het de 66-jarige Amsterdammer natuurlijk even uitleggen. Tim de Wit stipt ondertussen aan dat een retourtje Mars tussen de 250 en 300 miljoen dollar gaat kosten.

‘De maan is dan nog dichtbij’

Ruimtekarretjes reden op Mars al rond, maar het moet de mens zijn die de Stars and Stripes in de planeetbodem plant. „De laatste mens op de maan stamt al van 1972 en er zijn maar twaalf mensen geweest. Het is dus moeilijk en de maan is dan nog dichtbij en maar drie dagen vliegen. Mars? Dan ben je toch wel even onderweg hè? Dan heb je het toch al gauw over acht maanden, ligt eraan hoeveel energie je erin wilt stoppen.

De afstand tussen de aarde en Mars wisselt tussen de 54 miljoen en 400 miljoen kilometer. Op bepaalde momenten kun je er redelijk energiezuinig naartoe, maar het duurt dus een tijd om er te komen. Als je eenmaal op Mars bent, duurt het heel lang voor je weer terug kunt gaan. De aarde draait namelijk op een andere snelheid. In totaal ben je 2,5 tot 3 jaar bezig, heen en terug. Maar het kán wel, de techniek is er.”

Conclusie: je kunt je OV-chipkaart nog even niet langs de Mars-incheck halen.

