Zie je veel gifjes van vrouwen in bikini op Instagram? Daar zit een criminele bende achter

De gifjes van vrouwen in bikini, die steeds vaker verschijnen in de reacties onder Instagram-berichten, zijn afkomstig van een cybercrime-bende. Dat zeggen experts tegen de NOS.

Het vermoedelijke doel? Gebruikers oplichten en nieuwsmedia ondermijnen.

Het viel het jongerenplatform NOS Stories de laatste tijd steeds meer op: gifjes van vrouwen in bikini onder hun nieuwsvideo’s op Instagram. Iets wat eigenlijk niet zou moeten kunnen, benadrukt Stef Snakkers, socialemediacoördinator bij NOS Stories, want de mogelijkheid om te reageren met gifs is uitgeschakeld.

„Ook bij andere nieuwskanalen op Instagram zien we vergelijkbare reacties terug. We hebben Meta, het bedrijf achter Instagram, gevraagd of dat hier meer over weet. Maar daar kregen we geen reactie op. Toen hebben we verschillende cybersecurity-experts ingeschakeld om dit verder te onderzoeken”, zegt Snakkers tegen de NOS.

Uit dat onderzoek is gebleken dat al dit soort accounts verwijzen naar hetzelfde domein. „Namelijk aqulas.me”, legt Joost Gijzel van DataExpert, dat bedrijven en organisaties helpt bij databeveiliging uit aan persbureau ANP. „Deze websites komen allemaal van een server in de Russische stad Sint-Petersburg.”

Aan deze server zijn tienduizenden sites verbonden, zo vond Gijzel. Volgens hem allemaal te herleiden naar één criminele organisatie: VexTrio. Wie hier achter zitten, is onbekend. Maar het doel is wel bekend: afpersing. „Gegevens downloaden, phishing. Uiteindelijk is het één grote cybercrimebende.”

Maar daar blijft het niet bij, waarschuwt Gijzel. Het gaat ook om het ondermijnen van de geloofwaardigheid van nieuwsmedia. „Door die gifjes neem je als bezoeker de commentsectie van die nieuwsplatformen minder serieus en de nieuwsmedia daardoor zelf ook.”

De gifjes nemen daarbij ook de reacties over. „Het wordt dan minder interessant voor bezoekers, is het idee. De echte reacties verdwijnen tussen de gifjes en daardoor ben je minder snel geneigd deze nieuwsaccounts te volgen.”

De mate waarin Nederlanders het nieuws vertrouwen, zeker op sociale media, neemt al langere tijd af. Zo gaf meer dan de helft van de Nederlanders in 2019 aan sociale media niet te vertrouwen als nieuwsbron.

En volgens cijfers van Nederlandse Vereniging voor Journalisten had 14 procent van de Nederlanders weinig tot geen vertrouwen in de media. Twee jaar eerder was dat nog 9 procent. „Als we kijken naar de andere landen, staan we met 53 procent vertrouwen in de media nog steeds bovenaan”, zei directeur Peter-Paul Verheggen van Motivaction destijds. „Maar het neemt wel af. Het is niet direct kommer en kwel, maar de cijfers zouden wel een wake-up call moeten zijn.”

