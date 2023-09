Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

André Kuipers bij Op1 over het moment dat hij weer op de aarde stond: ‘Had liever boven gebleven’

Een lange(re) tijd doorbrengen in de ruimte, er zijn maar weinig mensen die dat van hun bucketlist af kunnen (en willen) strepen. André Kuipers is zo iemand die dat wél kan en schoof gisteravond aan bij Op1 om het te hebben over een Amerikaanse astronaut die ruim één jaar rondjes om de aarde draait.

Hoe bereid je een astronaut voor op de omstandigheden in de ruimte en hoe vond Kuipers het zelf om weer op de grond te staan? Begin dit jaar ging Kuipers in een tv-programma nog op onderzoek uit naar wat we kunnen doen om de beperkte middelen van de aarde niet zo uit te putten. ‘Dat vlees straks niet meer van een koe komt, merk je echt niet’, zei hij toen.

Amerikaanse ruimtevaarder draait jaar rondjes om de aarde

De aanleiding van Kuipers’ aanwezigheid bij Op1 is het feit dat Frank Rubio, een Amerikaanse ruimtevaarder, gisteren ruim één jaar in de ruimte had doorgebracht en daarmee een record zal verbreken. Kuipers is zelf ook geen onbekende met de ruimte, zo bracht hij daar zelf al eens 6,5 maand door. Met astronauten-arts Maybritt Kuypers vertelt hij wat zoiets met je lichaam doet.

Voor de astronaut was het vooral heftig om de zwaartekracht na al die maanden zweven weer te ervaren. „Toen ik op de grond kwam, en ik voelde me helemaal vastgeplakt, net alsof er een magneet aan me trok, had ik echt het gevoel van: ‘Ik had liever boven gebleven’.” Volgens Kuipers is het zweven in de ruimte namelijk veel prettiger dan de zwaartekracht die wij op aarde ervaren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een Amerikaanse astronaut draait precies 1 jaar rondjes rond de aarde. Astronaut @astro_andre weet hoe het voelt. “Toen ik op de grond kwam voelde het alsof er een magneet aan me trok. Ik had echt het gevoel dat ik liever boven was gebleven.” #Op1 #WNL pic.twitter.com/Q35o5en11C — Op1 (@op1npo) September 21, 2023

„Je lichaam moet zich echt aanpassen”, noemt hij. Op1-presentatrice Fidan Ekiz vraagt zich vooral af hoe een mens zich voorbereidt op zo’n onderneming. Want je lichaam moet zich aanpassen als je weer op aarde staat, maar de andere kant op moet dat net zo goed. Astronauten-arts Kuypers weet als geen ander hoe zo’n voorbereiding gaat. „Je bereidt ze deels voor door ze met andere astronauten in contact te brengen”, vertelt ze, kijkend naar Kuipers.

„Daarnaast proberen wij natuurlijk te zorgen dat ze zo gezond mogelijk de ruimte ingaan. Ze besteden ook meer tijd aan training, om met zoveel mogelijk spiermassa de ruimte in te gaan.” Want als alles gewichtloos is, is het nogal lastig om je spierniveau op peil te houden.

André Kuipers bij Op1: ‘Had zes maanden langer in de ruimte fantastisch gevonden’

Ekiz is benieuwd hoe groot dat verlies van spiermassa nou eigenlijk is. Kuypers: „Dat verschilt van persoon tot persoon. Gelukkig zijn er tegenwoordig wel een aantal apparaten in het Internationale Ruimtestation waarop ze kunnen trainen.” Door spier- en conditietraining te doen, blijft het verlies van spiermassa beperkt, legt ze uit.

Volgens Kuipers is het „prima vertoeven daarboven”. „Je gaat zelfs zo snel dat je volgens de wetten van Einstein een beetje minder snel oud wordt”, lacht hij. Toen hij zelf in de ruimte was, werd zijn missie onverwachts zes weken langer. Bij Rubio werden er zes maanden achteraan geplakt. Kuipers: „Op het moment dat we hoorden dat we eigenlijk geen keuze hadden anders dan er zes weken aan te plakken, vond ik dat wel jammer. Ik had m’n zoontje namelijk beloofd dat ik voor zijn verjaardag thuis zou zijn. Maar uiteindelijk, als ze er zes maanden aan hadden geplakt, had ik dat fantastisch gevonden.”

Je kunt Op1terugkijken via NPO Start.

Reacties