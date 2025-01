Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Speech Trump ‘snoeihard en zwaarmoedig’

De meeste Nederlandse kranten zijn het er dinsdag over eens dat de inauguratiespeech van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump hard en zwaarmoedig klonk. In opiniestukken staat dat de lancering van Trumps eigen cryptomunt de weg vrijmaakt voor zelfverrijking van een kleine elite.

„Trump belooft zijn Amerika gouden tijdperk”, kopt Trouw op de voorpagina. Maar de nieuwe toekomst voor Amerika die hij belooft, is gezien zijn harde nationalistische inauguratiespeech hoogst onzeker, schrijft de krant.

„Trump vertrok in 2021 als een paria. Maar hij is herrezen, met veel meer steun”, zo vat NRC de terugkeer van Trump samen. De VS-correspondent van de krant benadrukt dat Trump sterker in de schoenen staat door een overtuigender verkiezingszege, en een „gedienstige Republikeinse Partij en politieke en financiële steun van belangrijke techmiljardairs die aan de knoppen van de publieke opinie zitten.”

Zwaarmoedig

„Keiharde rede op ijskoude dag”, schrijft De Telegraaf over Trumps toespraak. Het FD schrijft dat Trumps inauguratiespeech, hoewel bij vlagen optimistisch van toon, toch overwegend zwaarmoedig klonk. „Trump wil te boek komen staan als ‘vredestichter en verbinder’. Tegelijkertijd maakte hij plannen bekend om het Panamakanaal terug te vorderen en stuurt hij militairen naar de Amerikaanse grens met Mexico.”

„Voor zover Trump over geloof spreekt, is dat vooral geloof in eigen kunnen”, schrijft het Nederlands Dagblad over de rol van het geloof bij de inauguratieplechtigheid van Trump. „Hij zegt het nog net niet, maar uit zijn eerste speech wordt wel duidelijk dat hij zichzelf een messiaanse rol toedicht.”

Bananenrepubliek

Het AD is in een commentaar kritisch over Trumps lancering van een eigen cryptomunt op vrijdag. „Als dit in een zogenaamde bananenrepubliek was gebeurd, zouden er allerlei westerse sancties worden afgekondigd, beargumenteerd met het feit dat de president aan zelfverrijking doet”, schrijft Özcan Akyol.

Ook in de Volkskrant schrijft columnist Marcia Luyten dat Trumps cryptomunt een voorteken is van de komende „zelfverrijking van een kleine clan, de roofzuchtige elite waar big tech bij is aangehaakt”. „Beheersing is niks voor Trump. Hetzelfde geldt voor zijn macht. Als keizer zal hij heersen. Noem het wensdenken, maar ook Napoleon was grotesk, ambitieus en zo gek op goud. En Napoleon… vond Waterloo.”

ANP

Vorige Volgende

Reacties