Groot deel Nederlanders ‘vergeet’ hun telefoonabonnement, dat is zonde van je geld

Je sluit hem vaak voor twee (of meer) jaar af en hebt er dan geen omkijken meer naar: je telefoonabonnement. Makkelijk? Ja. Maar soms ook zonde van je geld, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Mobiel.nl en van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Volgens de twee partijen zijn veel mensen zich onbewust van het feit dat je bijna altijd kunt besparen door je abonnement slim te verlengen of eventueel over te stappen.

Telefoonabonnement loopt automatisch door

Mobiel.nl vroeg zo’n 2000 consumenten wanneer zij voor het laatst een nieuw mobiel abonnement of contractverlenging hebben afgesloten. Nog geen kwart hiervan gaf aan het afgelopen jaar iets te hebben veranderd aan hun abonnement. Opvallend, vindt Lucas van Reeken, directeur Mobiel.nl: „Van jong tot oud turen we gemiddeld meer dan 2 uur per dag naar onze telefoon, maar als het over ons telefoonabonnement gaat, sluiten we onze ogen. Dat is zonde.”

Het ACM ziet dezelfde trend: uit het onderzoek bleek dat 60 procent van de mobiele abonnementen doorliep, ook ná het einde van de contractperiode. Zo betaal je vaak ongemerkt meer dan nodig is.

Waarom? Bij het afsluiten van een abonnement ontvang je vaak korting, die stopt na afloop van je contractperiode. Doordat je abonnement automatisch doorloopt betaal je dus, zonder dat je het doorhebt, meer.

Sim-only abonnement

Je telefoonabonnement is sowieso een makkelijk iets in het dagelijks leven waarmee je geld kunt besparen. Een sim-only abonnement is bijvoorbeeld een stuk goedkoper dan een abonnement mét smartphone erbij. Je krijgt in dat geval enkel een simkaart. „Als je die bijvoorbeeld in een oud toestel gebruikt, kun je tot wel 30 euro in de maand besparen”, vertelde budgetcoach Jaco Brouwer eerder tegen Metro.

