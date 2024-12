Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opa Richard meteen weer ster in De Tatta’s: de serie: ‘Lekker, zo’n koppie Turkse drap’

De razenpopulaire Tatta’s zijn terug! Nadat twee films voor gigantische bezoekersaantallen in de bioscopen hebben gezorgd (bijna 700.000 na de vervelende coronatijd en 400.000 vorig jaar voor deel 2), zijn de soms wat sukkelige Nederlanders in een multiculturele achterstandswijk vanaf morgen in een serie te zien. Streamingdienst Prime Video heeft de exclusieve primeur.

Dat ‘Prime’ happig was op een serie over De Tatta’s, is logisch. Mensen uit alle lagen van de bevolking zagen de twee films in de bios. Niemand wordt gespaard en dat is voor iedereen eigenlijk leuk. Die domme Nederlanders snappen dat hele ‘multiculti’ niet en andersom geldt hetzelfde. Zo kan iedereen zich heerlijk schamen en tegelijkertijd de ander even uitlachen. Toch komen ze ook tot elkaar. Hoe beide ‘kampen’ in de films en serie een rol hebben, is slim en goed bedacht.

De Tatta’s viel ook in de prijzen

Metro bekeek de eerste van zes afleveringen De Tatta’s: de serie maar wat graag voor tv-rubriek Blik op de Buis. Ook wij lachten hardd in de bios en hadden een leuk gesprek over de films met Sterre Koning, Tatta-dochter Jessica in het Nederlandse gezin. Dat ging onder meer over het bijzondere feit dat deze titel, behalve volle bioscoopzalen, ook de publieksprijs Gouden Kalf binnensleepte.

Wat direct opvalt is dat de moeder van het gezin, Laura, niet meer wordt gespeeld door Leonie ter Braak. Die rol is nu voor Elisa Beuger, die je onder meer kon zien in De Regels van Floor. Verder zie je de bekende gezichten, maar ook nieuwe als Sergio IJssel (Bon Bini Holland, Flikken Maastricht), Olaf Ait Tami (Loverboy: emoties uit), Costa!-man Oscar Aerts, Alkan Çöklü (GTST) en Expeditie Robinson-presentatrice Nicolette Kluijver.

Het verhaal van De Tatta’s: de serie

In De Tatta’s: de serie is de familie Van Kampen net als film 2 al aardig ingeburgerd – vooral zoon Daan met schitterend taalgebruik – in de Hollandwijk en is de buurt ook een beetje gewend aan die gekke Tatta’s. Hun geldproblemen zijn echter nog niet voorbij. Bovendien worstelt vader Erik (Leo Alkemade) met zijn Tatta-identiteit en voelt hij zich bedreigd door andere, populairdere Tatta’s. Eriks vrouw gaat op zoek naar een baan en ook hun kinderen Daan (Sem van der Horst) en Jessica zijn bereid om financieel een steentje bij te dragen. Daan besluit zijn geluk te vinden door te gaan hosselen (je poen op straat verdienen, maar op niet zo’n goede manier) en wordt daarbij geholpen door zijn matties. Jessica krijgt haar allereerste baantje in de Surinaamse Toko van Beauty’s broer. Werken? Dat heeft zij nog nooit gedaan.

Oppertatta opa Richard (John Buijsman, wat Metro betreft de ster van de films) lukt het opnieuw om iedereen tegen zich in het harnas te jagen. En Volkan kampt met personeelstekort in de Ali Baba-garage, waardoor hij zich genoodzaakt voelt om iemand van buiten de Hollandwijk aan te nemen.

🤳 Wat zijn Tatta's ? Mensen met buitenlands bloed noemen typische Nederlanders vaak Tatta’s. Deze straattaal wordt niet per se vervelend bedoeld, het is gewoon een naam. Opa Richard wordt hierboven al de oppertatta genoemd en dat heeft acteur John Buijsman (71) gemerkt. Zijn tochtje door de Rotterdamse supermarkt duurt in het echte leven tegenwoordig drie keer zo lang als vroeger. Ook al noemt hij multiculturele wijken in De Tatta’s ‘kutbuurten’, iedereen loopt met hem weg. Tieners, veel moslima’s van 13, 14 jaar, staan vaak te popelen ‘om met die man van De Tatta’s‘ een selfie te maken.

Van reuring over stereotyperingen naar dikke hit

Voor al die fans uit het kader: opa Richard is nog net zo bot – of gewoon typisch Nederlands voor zijn leeftijd – als hij in de films was. De serie is nog amper begonnen of hij noemt de koffie in het Turkse koffiehuis al een „lekker koppie Turkse drap”. Ach, zo is hij. Etenbezorgers in de Hollandwijk noemde hij in de film al „pizzabezorgers met besneden piemeltjes”.

Op één of andere manier valt bij De Tatta’s niemand over zulke grappen, terwijl we leven in een tijd dat dat vaak wel anders is. In 2022, nog voor het verschijnen van de eerste film, was het wel anders. Er ontstond meteen reuring over ‘stereotyperingen’, ‘racisme’ en ‘vooroordelen’. Onder meer cabaretier en actrice Soundos maakte zich zorgen over hoe de Amsterdamse Bijlmer zou worden neergezet. Het bleek nergens voor nodig. De Bijlmer werd een andere wijk, dat wel, maar De Tatta’s werd dus een grote hit. Soundos was zo sportief om later het Gouden Kalf uit te reiken.

Sam Kok

Films van anderhalf uur lijken nét iets leuker dan de hapklare brokken van 25 minuten bij deze serie. Lekker schateren in de bios met een bak popcorn is toch wat anders dan je thuis op de bank verkneukelen. Toch is de terugkeer van De Tatta’s terecht, want nog steeds heerlijk. De onwaarschijnlijk slechte woordgrap die in aflevering 1 met het nieuwe Hollandse personage Sam Kok kan worden gemaakt, zegt al weer genoeg.

Aantal blikken uit 5: 3,5

De Tatta’s: de serie is vanaf morgen (vrijdag 6 december) te streamen via Prime Video.

Vorige Volgende

Reacties