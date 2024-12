Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Asbest as it can get’ en nog 9 slogans in de race voor slechtste slogan van 2024

Sommige ondernemers zijn wel erg ‘creatief’ als het om de bedrijfsslogan gaat. Voor de dertiende keer op rij vindt namelijk de Verkiezing van de Slechtste Slogan plaats. De tien genomineerden zijn inmiddels bekend en die wilden we je niet onthouden

Vorig jaar sleepte fietsbedrijf Tuut Tuut de titel ‘slechtste slogan van het jaar’ in de wacht. Hoe de slogan van het fietsbedrijf klonk? ‘Put the fun between your legs‘, was de slogan van het fietsbedrijf. En het jaar daarvoor won ‘Maak van uw kruis geen punt, kom naar Kruispunt‘ van een bekkenbodemspecialist. Je moet er maar opkomen.

Woordspelingen

En ook dit jaar zitten er weer een aantal parels bij. Een tienkoppige jury koos uit honderden inzendingen de tien meest opvallende slogans. Mede-initatiefnemer Christine Liebrecht legt uit dat veel slechte slogans bestaan uit woordspelingen. Of een combinatie van Engelse en Nederlandse woorden hebben. „Het is een kwestie van smaak of mensen zo’n slogan goed of slecht vinden”, aldus Liebrecht.

Genomineerden Verkiezing van de Slechtste Slogan

En ook dit jaar blijkt maar weer dat bedrijven niet schromen om een grapje of woordspeling in hun slogan te gooien. En ja, dat betekent dat sommigen inderdaad lichtelijk tenenkrommend kunnen zijn. De genomineerden voor 2024 zijn:

Vandaag weer een tevreden klant koud gemaakt – Aircare Airconditioning Asbest as it can get – Asbestcare asbestverwijdering (België) Bedankt dat je voor ons hebt gekiest – Brummans & Fa Tandartsen Antilopen?? Probeer fietsen! – De Fietsgarage (België) Zo voordelig, daar ga je gwoon fram-blozen – g’woon Why have abs when you can have Kurio’s kebabs – Kurio’s Döner Quiche jouw moment! – La Coquerie De naam zegt al genoeg! – Mijn Veranda Geef maar een gril en we zijn er – Plus Supermarkten Don’t vlaai away – Visit Zuid-Limburg

Vanaf vandaag tot en met volgende week woensdag kan het publiek stemmen op de meest slechte slogan. Volgende week donderdag wordt de winnaar bekendgemaakt.

