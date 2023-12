Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filmhit De Tatta’s is terug, moet John Buijsman (70) straks weer opdraven voor tientallen selfies?

De filmkomedie De Tatta’s, dat werd eind vorig jaar en begin dit jaar toch wel een bijzonder verhaal. Leuk idee, Nederlanders aan lager wal die noodgedwongen in een multiculturele achterstandswijk moeten wonen. De pers was niet overtuigd en hier en daar zelfs zuur. Maar wat gebeurde? De Tatta’s werd één van de grootste Nederlandse filmklappers van het jaar. Pijsnel is er nu De Tatta’s 2.

Let op: De Tatta’s 2 is pas volgende week in de Nederlandse bioscopen te zien. Met ook Wonka, de voorgeschiedenis van Sjakie en de Chocoladefabriek, gaan er dan richting kerst echter zulke grote films draaien, dat we De Tatta’s iets eerder bombarderen tot Metro‘s Filmrecensie van de Week.

De Tatta’s platina film

Dat verdient dit werk van regisseur Jamel Aattache natuurlijk, met zo’n voorgeschiedenis. De Tatta’s werd de eerste platina film van het jaar in ons land en eindigde uiteindelijk op liefst 682.000 vooral laaiend enthousiaste bezoekers. Later werd het met een Gouden Kalf gekroond tot film van het jaar. Vooraf sprak Metro er met muzikante en actrice Sterre Koning over. Het personage van dochter Jessica zag mooie reacties op de trailer en kon alleen maar hopen dat er veel mensen kwamen kijken. Koning voorspelde nog onwetend: „Ik denk dat veel jongeren gaan kijken, maar vast ook ouderen. Het is bijna kerst, dat lijkt me een topperiode voor een film als De Tatta’s.”

Familie gesetteld, opa komt naar ‘de kutbuurt’

De hoop van Sterre Koning kwam uit en veel meer dan dat. In De Tatta’s 2 zien we opnieuw de familie Van Kampen (Leo Alkemade, Leonie ter Braak, Sterre Koning en Sem van der Horst). Vorig jaar verspeelde pa veel geld en kwamen zij dus in een achterstandswijk met voornamelijk mensen met een migratieachtergrond terecht. Nu hebben de Van Kampjes zich zowaar lekker gesetteld tussen hun nieuwe vrienden. Er voltrekken zich twee problemen: de Hollandwijk, want zo heet ie, wordt met sloop bedreigd. Een vastgoedfirma wil de boel platgooien om er een Niew-Holland te bouwen, met dure huizen voor rijke Nederlanders.

Probleem twee: opa Richard (de vorige keer al hilarische John Buijsman) belt aan om ‘een paar nachtjes te komen slapen’. Richard is door zijn vriendin, een twintiger, „uit huis geflikkerd”. Het blijft daarom niet bij die paar nachtjes, tot ergernis van vooral zijn zoon Erik (Leo Alkemade). Hoe gesetteld de familie ook is, opa vindt die Hollandwijk vooral „een kutbuurt”. Dat sigaretje dat hij krijgt, maar een joint blijkt, bevalt hem echter wel.

De Tatta’s met een mooie knipoog

We vertellen je alleen nog even dat onder leiding van diezelfde Erik burgerwacht De Nachtwacht wordt geïnstalleerd. Da’s een mooie knipoog naar wat er in ons land soms gaande is. Verder krijg je vooral weer veel gekkigheid en ongemakkelijke situaties.

Hoe ongemakkelijk ook die botsingen tussen culturen, dát bleek nou juist het succes van De Tatta’s 1. Hordes jongeren kwamen naar de bios, zowel met Nederlandse als buitenlandse roots. Vooral opa Richard is een hit, ook al roept hij de verschrikkelijkste dingen. In De Tatta’s 2 eten jongens uit de wijk bij de familie Van Kampen mee, als opa ze zonder blikken of blozen „pizzabezorgers met besneden piemeltjes” noemt.

Gekte in de supermarkt

Sta je nu gelijk in de aanslag om op X te roeptoeteren dat er een bioscoopschande gaande is? Laat maar, je staat voor eh… een besneden piemeltje. De mensen die naar de bios gingen vonden De Tatta’s namelijk heerlijk en dat zal met De Tatta’s 2 niet anders zijn.

‘Dader’ John Buijsman, 70 is de acteur inmiddels, merkte er alles van. Het boodschappen doen in een Appie in Rotterdam duurt sinds De Tatta’s veel langer dan normaal. Tieners, veel moslima’s van 13, 14 jaar, staan vaak te popelen ‘om met die man van De Tatta’s‘ op de foto te gaan. Buijsman zegt nu kort voordat deel twee in de bioscopen komt: „Onze film blijkt meer voor de integratie te doen dan heel veel overheidscampagnes.”

👌 Remake Er wordt gewerkt aan een Franse versie van hitfilm De Tatta’s. Dat vertelde topman Patrick Vandenbosch van distributeur Belga Films in november aan persbureau ANP. De succesvolle Franse scenarist Guy Laurent is aangetrokken om de film voor de Franse markt te bewerken.

Beoordeling uit 5: 3,5

Noot: 4 voor de jeugd die ongetwijfeld weer uit z’n plaat gaat.

Wel even blijven zitten trouwens, als De Tatta’s is afgelopen. Net als vorig jaar word je nog even getrakteerd op een lading bloopers tijdens het draaien.

Metro’s Filmrecensie van de Week lees je elke woensdagavond. Op donderdag verschijnen nieuwe titels in de Nederlandse bioscopen (zoals De Tatta’s), soms op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week, je las het al: Wonka.

