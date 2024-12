Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Tweelingstorm komt op Nederland af’, maar wat is dat eigenlijk?

Morgen: storm. Zaterdag… storm. Tja, het is even niet anders in ons – nu met recht – koude kikkerlandje. Weerdienst Weeronline meldt ‘dat er een tweelingstorm op komst is’, maar wat is dat eigenlijk?

Maar eerst gaan we nog even naar de weersverwachting van vanavond, want Sinterklaas moet nog op pad. Dat hing er, als je het Sinterklaasjournaal volgde, natuurlijk ‘even om’, maar alles kwam net zoals de vorige 23 Journaaljaren op z’n pootjes terecht. De Sint krijgt het echter wel te verduren vanavond, want het wordt nat en onstuimig. Meer kan Weeronline er voor de Goedheiligman niet van maken.

Sinterklaas zorgt voor vroege files

Een flink regengebied bereikt op Pakjesavond ons land. De matige tot aan zee krachtige zuiden- tot zuidwestenwind neemt verder in kracht toe en later vanavond is de wind aan de kust en op het IJsselmeer krachtig of hard, windkracht 6 of 7. Ook is er in het westelijk kustgebied kans op zware windstoten rond 80 km/uur.

Het weerbericht en het feit dat mensen op tijd thuis willen zijn om Pakjesavond met de kinderen te vieren, zorgde op de wegen in ons land voor een zogeheten ‘Sinterklaaseffect’. Rond 15.00 uur stond er al zo’n 200 kilometer file en dat is veel meer dan gebruikelijk op dat tijdstip.

Sint naar huis, storm komt aan

Als de pakjes zijn uitgepakt, is er de komende nacht en morgenochtend in het noordwestelijk kustgebied kans op storm. Deze komt binnen via de Noordzee en kan oplopen tot windstoten van meer dan 100 tot zelfs 120 kilometer per uur. De temperatuur ligt rond 8 graden. Eind van de ochtend neemt de wind geleidelijk wat af.

Zaterdag kan in het zuidwesten een volle windkracht 9 komen te staan en deze storm heeft al de naam Darragh gekregen. Ook die wordt ingeschat op klappers van 100 kilometer per uur.

Tweelingstorm, dat hoor je niet vaak

We krijgen echter te maken met een tweelingstorm. Die term hoor je zelden, maar het betekent heel eenvoudig twee stormen kort na elkaar. „Mocht het daadwerkelijk tot storm komen, dan is het de eerste winterstorm van het seizoen en alweer de zevende storm van 2024″, meldt Jaco van Wezel van Weeronline. Aangezien we hoogstwaarschijnlijk te maken krijgen met een tweelingstorm, kunnen we nummer acht ook gelijk bijturven.

Overal waait het zaterdag flink en is de wind (vrij) krachtig, windkracht 5 tot 6. Aan de Zeeuwse kust komt waarschijnlijk de sterkste wind te staan. Vooral zaterdagochtend staat er in het zuidwesten een stormachtige zuidwestenwind met kans op (tijdelijk) storm, windkracht 8 tot 9.

Zondag na de storm? Nat…

In de nacht naar zondag draait de wind en tijdens je hele tweede weekenddag waait de wind uit het noorden tot noordoosten. Aan zee is de wind (vrij) krachtig, landinwaarts veelal matig. De dag start op veel plaatsen regenachtig. In de Limburgse heuvels is naast regen ook kans op kletsnatte sneeuw. Begin je dan al langzaam te dromen over een witte kerst: dat mag (er is altijd weer een kleine kans). Voorlopig ziet het er echter totaal nog niet naar uit.

