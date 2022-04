Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Costa!! is terug, met Abbey Hoes en Stephanie van Eer: ‘Dit is echt geen romcommetje met influencers’

Half Nederland smulde van de film Costa! uit 2001 en de vier seriejaren die volgden. Niet in de laatste plaats om Katja Schuurman, Georgina Verbaan en Daan Schuurmans. Nu is Costa!! terug, weer als film. Metro schoof aan bij de twee nieuwe hoofdrolgezichten: Abbey Hoes en Stephanie van Eer.

Hoe toepasselijk: de persdag van Costa!!, geschreven met twee uitroeptekens in plaats van eentje deze keer, is op Strand Zuid bij de Amsterdamse RAI. En het is nog zo zomers als wat ook. Het is eind maart, maar de strandstoelen staan voor de actrices klaar in het zand.

Metro’s recensie over Costa!! lees je hier.

Costa!!: nieuw verhaal en de blik op toen

Costa! 2001 en de gelijknamige serie draaide om een team van proppers en al het wel (en heel veel wee) wat er op hun pad kwam. In Costa!! 2022 zien we weer de Spaanse stranden, zon, zee, feest, liefde, verdriet en vriendschap natuurlijk. Maar vooral het verhaal van Anna (Abbey Hoes) en Bibi (Stephanie van Eer). De beste vriendinnen reizen naar Lloret de Mar om de fameuze club Costa te zien. Daar werkte de moeder van Anna, Frida (Katja Schuurman, zij is er dus weer bij) vroeger als propper. Het blijkt niet meer the place to be, wat heet. Een karaokebar voor bejaarden wordt het zelfs genoemd. Anna en Bibi gaan ervoor en proberen The Battle of The Bars te winnen en zo de Costa weer de vetste club van de strip te maken.

In hun kielzog reizen ook Frida en haar vriendin Trudie mee (Tina de Bruin). De twee vrezen dat hun dochters in een drugshel belanden. Trudie zelf staat ondertussen ‘op de rand van een tweede seks-explosie’. Naast genoemde namen zien we onder meer ook Roeland Fernhout, Soy Kroon, Sinan Eroglu, Oscar Aerts, Ella-June Henrard en Lisa Zweerman.

🎥 Abbey Hoes Abbey Hoes (27) heeft inmiddels een cv met een lengte van hier tot Tokio. Een greep uit de mooie titels. • Films: Nena (Gouden Kalf-winnares), Ventoux, Zwaar Verliefd!, Verliefd op Cuba. • TV-series: Dokter Deen, Petticoat (weer een Gouden Kalf), Nieuwe Buren, Swanenburg en Dirty Lines. Over laatstgenoemde Netflix-serie sprak Metro Abbey vorige maand ook.

Te jong om Costa! echt mee te krijgen

Costa! is een legendarisch titel uit 2001. Jullie waren toen 8 (Abbey) en 4 (Stephanie). Hebben jullie de film en de serie die volgde ooit meegekregen?

Stephanie: „Ik heb de film pas voor het eerst gezien toen ik hoorde dat ik Bibi ging spelen. Ik had Costa! dus nooit meegekregen, maar wist natuurlijk wel dat het een grote naam was. Toen we een persdag in Spanje hadden, kreeg ik het helemáál door. Iedereen zei maar hoe geweldig het toen was en ze wensten me veel succes. Ik dacht alleen maar ‘oh oh’…”

Abbey: „Voor de hype was ik te jong. Ik wist wel wat Costa! was, wat het inhield en had er beelden van gezien. Voor het draaien heb ik de film niet speciaal gekeken, omdat deze Costa!! een op zichzelf staand verhaal is. Dan wil ik dat ook graag zo zien. Ik heb geen extra druk gevoeld om een Costa! te evenaren. Dit is gewoon een hele leuke film geworden denk ik, wel met veel knipogen naar dat eerder vertelde verhaal.”

Een hele generatie van ruim twintig jaar geleden zal toch iets hebben van ‘ha, Costa!’.

Abbey: „Ik weet zeker en dat hoor ik ook, dat al die mensen gaan kijken. Maar dat doet niet iets met mijn zenuwen. Ik hoop gewoon dat er heel veel mensen naar de bioscoop gaan en lekker gaan genieten.”

Stephanie: „Ja, ook deze Costa!! is echt wel vet, hoor.”

Abbey: „Ik ga er niet vanuit, maar mocht deze film een flop worden, dan hebben wij alsnog een tijd gehad die niemand ons ooit meer kan afnemen.”

Stephanie: „Nee… een flop gaat het sowieso niet zijn. Je gaat een leuk verhaal zien met veel acteurs van een nieuwe generatie.”

Costa! trok destijds meer dan 670.000 bezoekers

Zo’n film mislukt in ons land zelden, maar wanneer is het voor jullie een flop dan? De vorige Costa! trok meer dan 670.000 bezoekers.

Abbey: „Ik ga er helemaal niet vanuit eigenlijk. Maar nogmaals: stel, er gaat geen hond naar de bios, dan hadden we een geweldige tijd.”

Stephanie: „100.000 kijkers zou al weinig zijn denk ik. Ik hoop dat soms kritische filmrecensenten er met open vizier in durven gaan. Ze zullen zien dat het niveau hoog ligt, in elk departementen heb je de besten uit het vak.”

Abbey: „Ik vind eigenlijk dat je Costa! alleen om de acteurs al niet zou kunnen afkraken. Er stond me een partijtje booming gasten op de set. Maar ook professionele knallers qua licht, camera en regie (Jon Karthaus, red.). Dit is niet effe een filmpie, geen romcommetje met wat influencers. Dus serieuze filmrecensenten, dan weet je dat, haha. Je krijgt kwaliteit, denk aan Love Actually. Misschien heeft de romantische comedy wel het cuturele, artistiek verantwoorde talent van Nederland! Met ook nog eens een goed verhaal.”

Zullen we een poultje maken? Hoeveel bezoekers gaat Costa!! trekken na de 673.470 van 2001?

Stephanie: „Ik hoop 1 miljoen.”

Abbey: „Een half miljoen.”

Stephanie, lachend: „Nee, kom op… We gaan ervoor: 1 miljoen! Da’s toch vet? Ik ga niet meer van dit getal af.”

Ook Metro gaat voor 500.000.

Abbey: „Ja, dat zou heel mooi zijn.”

🎥 Stephanie van Eer Stephanie van Eer werd voor veel Nederlanders een bekend gezicht als JoJo in Goede Tijden, Slechte Tijden (2018 – 2021). Op tv was zij ook vier seizoenen te zien in Spangas. Later ook in Keizersvrouwen en De slet van 6 vwo. Ook staan de films Kappen! en Hart Beat op haar naam.

Katja Schuurman op zoek naar lipgloss

Dan verschijnt Katja Schuurman aan tafel, die wél in beide Costa!’s te zien was én is. Ze vraagt of iemand lippengloss heeft en wordt gered door de collega-actrices (‘kokos’).

Abbey: „Het was zó leuk om met ‘deze mevrouw’ te werken.”

Stephanie, je hebt al best een cv, zeker qua series als Goede Tijden en Spangas. Hoe was het voor jou om ‘opeens’ in Costa!! te staan?

Stephanie: „Stiekem heb ik inmiddels in meer films dan series gespeeld. Maar ik zeg wel altijd dat dit mijn ‘eerste grote mensen-film’ is. Dus dat was prachtig. Het was sowieso een feestje om met Abbey te draaien, we kenden elkaar nog niet. Het was spannend om met iemand die je niet kent beste vriendinnen te spelen. Gaat het wel klikken? Maar in het vliegtuig op weg naar Spanje was het al goed. We deden werkelijk alles samen. De hele groep klikte trouwens en dat was maar goed ook. We zaten een maand in coronatijd in Lloret en Salou en als het dan niet klikt, dan heb je echt een kutmaand.”

Abbey: „Zet mij er gerust nog maar een half jaar neer. Wat ik heel leuk vond en dat is niet bij alle producties, is dat er geen tweedeling tussen cast en crew was. Dat dat met Costa!! niet aan de hand was, is niet vanzelfsprekend. Het werd een familie. Dat levert meteen weer kwaliteit op, want dat gebeurt als je het leuk hebt. Dan ga je een potje knallen met z’n allen.”

Waren jullie als tiener zelf een beetje vakantiegangers aan de Spaanse costa’s?

Stephanie: „Niet per se Salou ofzo, maar ik ben zeker wel op feestvakanties geweest. Daar heb ik echt wel van genoten altijd, dat deed me altijd goed. Dan gingen we met tien meiden in een villa zitten bijvoorbeeld.”

Abbey, kort en stellig: „Nee. Ik ben daar niet zo van.”

Stephanie: „Zelfs tijdens het draaien kon het niet. We mochten niet uit, want door corona zaten we in een bubbel.”

Abbey: „We maakten het daarom in die bubbel maar heel gezellig.”

Komt er weer een serie?

Komen er weer net als ooit vier seriejaren achteraan?

Stephanie: „Laten we het hopen, ik zou absoluut meedoen.”

Abbey: „Met deze ploeg hoef ik daar ook geen seconde over te twijfelen.” En roept richting Jon Karthaus, die iets verderop op een strandstoel zit: „Jon, Jón! Kun je even vier seizoenen Costa!! de serie maken? Dat wordt hier gevraagd. Morgen beginnen?”