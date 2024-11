Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VI discussieert over NOS Sport-onthullingen Barbara Barend: ‘Ze wordt snel emotioneel’

De storm bij NOS Sport was eindelijk (een soort van) gaan liggen. En nu is de beerput weer opengetrokken. Dit nadat Barbara Barend emotioneel werd tijdens een radio-interview. Alle showbizzrubrieken hebben het erover en daarmee ook de sportmannen van Vandaag Inside.

Vooral vrouwen hadden het lange tijd zwaar op de redactie van NOS Sport, bleek eerder al. Zondagmiddag werd Barends in het NPO Radio 1-programma De Perstribune gevraagd naar haar periode daar. „Zullen we het daar niet over hebben? Ik heb een vreselijke tijd gehad bij Studio Sport. Ik wil wel één ding zeggen: ik ben door Tom Egbers, Marts Smeets en Kees Jongkind enorm gesteund.”

Johan Derksen kent haar persoonlijk. „Ik heb best leuk met haar samengewerkt. Ze is niet zo geschikt als presentatrice. Maar ze kan wel goed meedoen aan tafel.”

Barend wordt ‘snel emotioneel’

Derksen „kan niets naars zeggen over Barbara. Een fantastische werker is het. Maar haar zwakke punt: bij bepaalde onderwerpen wordt ze emotioneel. Als het over minderheidsgroeperingen gaat, wordt ze emotioneel.”

Hier kun je het fragment terugkijken:

En daarom snapt hij niet dat ze op dit onderwerp ineens aangeslagen reageerde. „Ik snap niet dat ze zondag zo emotioneel werd. Want hoe lang is het geleden? 30 jaar? Iedereen is nu op zoek naar de rel.” Dat bleek wel. Jack van Gelder werd niet genoemd in het rijtje met mensen die haar steunden. Daar werd hij op aangekeken. Zelf zegt hij dat Barend niet op hem doelde.

‘Haar carrière viel tegen bij de NOS’

Derksen denkt dat Barends vervelende nasmaak aan haar periode bij de NOS ergens anders door komt. „Barbara is natuurlijk heel erg ambitieus. Ze ging naar Studio Sport, maar de carrière viel daar wat tegen. Het ging haar niet snel genoeg.”

„Niemand aan deze tafel kan zich nog herinneren dat zij bij de NOS zat. Daar heeft ze eigenlijk niks gedaan volgens mij”, concludeert hij. NOS Sport heeft een roerige tijd achter de rug. Vorig jaar trad de hoofdredactie terug na pestgedrag en seksuele intimidatie op de werkvloer, schreef Metro toen. Het was zelfs zo erg dat er porno werd gekeken op de redactie.

‘Barend werd overvallen door vraag in De Perstribune’

Tafelgast Job Knoester noemt de reactie van Barend ‘heel slap’. „Ze wordt emotioneel. En vervolgens gaat ze niet uitleggen wat het dan precies is.” Bargast Sam Hagens is het daar niet mee eens. „Ze wordt er toch door overvallen? Het is een programma waarbij je je carrière bespreekt. Ze krijgt gewoon een vraag, je ziet dat het niet is overlegd.”

Toch had ze haar opmerking beter kunnen inslikken, is de tendens aan tafel. Knoester: „Ze is geen groentje meer in de mediawereld.” Derksen: „Er is iets gebeurd. Dat kun je zien. Maar met deze actie zitten al die kut programma’s (de showbizzrubrieken, red.) weer in die pot met stront te roeren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

.@BarbaraBarend heeft ‘een vreselijke tijd gehad bij Studio Sport’, vertelt ze geëmotioneerd in @DePerstribune: ‘Ik ben er nog niet aan toe om er over te praten’ #DePerstribune pic.twitter.com/Q4WAHYrGoH — NPO Radio 1 (@NPORadio1) November 17, 2024

Reacties