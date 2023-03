Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Presentatrices kwamen ‘bepaalde types’ NOS Sport liever niet tegen, zeggen ze bij Jinek: ‘Dan dook ik een wc in’

„We kwamen liever niet op de verdieping boven ons”, zeggen oud-presentatrices van het NOS Jeugdjournaal, Siham Raijoul en Roos Moggré. De twee waren gisteravond bij Jinek om over hun ervaringen te praten na de verhalen van grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Ook zij hadden daar last van, denken ze terug aan hun tijd bij de NOS. Volgens de presentatrices liepen er op de sportafdeling ‘bepaalde types’ rond die ze liever niet tegenkwamen.

„Roos, jij hebt zelf bij de NOS gewerkt. Herken je je in de verhalen die dit weekend naar buiten zijn gekomen?”, vroeg Eva Jinek gisteravond aan haar. „Ja, ik zou heel graag zeggen dat het niet zo was. Maar we kwamen er liever niet”, vertelt ze over haar ervaringen. „Als vrouw was dat geen prettige plek om te zijn”, zegt ze over NOS Sport.

Oud-NOS-presentatrice Roos Moggré: ‘Dan dook ik wc in’

Zonder namen te noemen, zegt de presentatrice dat er ‘bepaalde types’ rondliepen op de sportafdeling. Als ze die zag ‘dook ze even de wc in of maakte ze een ommetje’. „Want die kwam ik liever niet tegen.”

Eva Jinek werkte zelf ook een tijd bij de NOS, onder meer als presentatrice van het NOS Journaal. „Ik neem aan dat jij dezelfde ervaringen hebt?”, vraagt Roos Moggré aan de presentatrice. „Ja, er werd geen stennis over geschopt. Het werd een beetje geaccepteerd dat het zo was. Boven was een andere sfeer”, vertelt Eva Jinek.

‘Moed bij elkaar rapen als je naar NOS Sport moest’

Ook Siham Raijoul voelde zich niet prettig bij NOS Sport. De oud-presentatrice van het NOS Jeugdjournaal vertelde in Jinek dat ze soms naar de afdeling moest om iets te vragen of voor een quote. „Dan moest je wel even de moed bij elkaar rapen om te vragen wat je moest vragen en zo snel mogelijk weer weg te zijn.”

Volgens haar werd er nooit over gesproken dat dat ‘waanzin’ was. „Maar we wisten wel bij welke personen het misging of wie iets zei of dingen deed die niet door de beugel konden.” De vrouwelijke collega’s maakten zelfs afspraken wie er ‘aan de beurt’ was om langs NOS Sport te gaan, zei Roos Moggré.

Voor Raijoul was het verhaal van voormalig NOS Studio Sport-presentatrice Aicha Marghadi herkenbaar. Marghadi vertelde in het vrijdag verschenen artikel van de Volkskrant dat ze werd gepest vanwege onder meer haar afkomst.

Oud-NOS-presentatrice Siham Raijoul: ‘Een heel naar gevoel’

Raijoul heeft naar eigen zeggen tijdens haar werk ook te maken gehad met racisme, al zegt ze niet waar en wanneer. Zo kreeg ze onder meer te horen dat ze haar baan alleen maar vanwege haar afkomst had gekregen.

„Als ik naar mijn ervaringen kijk, ben ik nog niet eens op het punt seksisme gekomen. Ik heb te maken gehad met racisme. Ik werd aangesproken op mijn afkomst. Er werd letterlijk tegen mij gezegd dat ik mijn baan alleen maar had gekregen vanwege mijn afkomst. Dat doet je klein voelen, een heel naar gevoel. Ik heb me eenzaam gevoeld.”

Later in haar carrière sprak ze zich vaker uit tegen racisme op de werkvloer, zo zegt ze zelf. „Dan durf je dat meer. Maar dan krijg je toch weer het gevoel dat het aan jou ligt. Want dan krijg je reacties terug als: ‘oh, wat reageer je boos’ of ‘wat ben je fel’. Dan ga je toch weer aan jezelf twijfelen.”

