De eerste sneeuw is gevallen! Landschappen in Drenthe en Groningen kleuren wit

Net zoals voorspeld is het deze ochtend op enkele plaatsen in Drenthe en Groningen wit. Het eerste regionale witte landschap is daarmee een feit, meldt Weeronline. Op beelden is te zien dat er een laagje sneeuw ligt op auto’s, grasvelden en daken.

Het gaat echter nog niet om een gesloten sneeuwdek, waarbij om 9.00 uur ‘s ochtends minstens 1 centimeter sneeuw ligt en de grond niet zichtbaar is. Maar echte sneeuw is het wél.

Sneeuw

Het witte landschap doet zich net zoals vorig jaar vrij vroeg in het jaar voor. Gemiddeld verschijnt in Nederland het eerste witte landschap op 7 december, maar vorig jaar dwarrelden er op 25 november ook al sneeuwvlokken door de lucht. De vlokken werden gespot in Landgraaf en Kerkrade.

Er is officieel sprake van een sneeuwdag als er sneeuwvlokken zijn waargenomen. Het maakt niet uit hoeveel het heeft gesneeuwd en of de sneeuw bleef liggen.

Koud en guur

De komende dagen blijft het volgens Weeronline koud en guur met iedere dag kans op sneeuw. Met name aan de kust kan het morgenavond flink regenen en valt mogelijk hagel. In het binnenland blijft eventuele sneeuw maar kort liggen, omdat de grond nog te warm is. Mocht het regionaal tot meerdere buien achtereen komen, dan kan het plaatselijk even wit worden. Het gaat dan om hoger gelegen gebieden in het land, zoals de Veluwe en de Limburgse heuvels.

De temperatuur ligt vanaf morgen tussen 3 graden in het oosten en 6 graden in het westen, maar tijdens buien is het enkele graden kouder. In de nacht en vroege ochtend ligt de temperatuur rond of onder het vriespunt.

In de loop van het weekend wordt het weer duidelijk zachter. Dat gaat gepaard met flink wat regen en mogelijk ook veel wind.

