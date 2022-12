Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Pornofilmpjes kijken’ en ‘stalken’: (ex-)medewerkers over wangedrag bij NOS Sport

Meerdere huidige en voormalige medewerkers zijn uit de school geklapt over de aard van de meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. De NOS ligt al enkele weken onder een vergrootglas nadat het zelf naar buiten bracht dat er meerdere meldingen van incidenten op de redactie van NOS Sport waren binnengekomen. Dat gebeurde in navolging van de verhalen van incidenten op de redactie van De Wereld Draait Door.

Het Noordhollands Dagblad sprak meerdere betrokkenen en medewerkers. Het gaat dan zowel om mensen die nog altijd bij NOS Sport werken als mensen die er in het verleden werkten. Ze vertellen tegen de krant over een aantal ernstige meldingen, maar noemen geen namen.

Het gaat onder meer om een eindredacteur die een vrouwelijke collega zou stalken en beeldredacteuren die pornofilmpjes keken op de werkvloer. „Wel een beetje ongemakkelijk als intieme delen nog in beeld zijn, terwijl een gast onvermoed voorbij komt.”

‘Haantjesgedrag’ op redactie NOS Sport

Uit de verhalen van de betrokkenen blijkt volgens de krant dat er verschillende zaken niet goed gaan op de werkvloer van NOS Sport. Er zou een cultuur heersen van ‘haantjesgedrag’ en mannen – bijvoorbeeld commentatoren en verslaggevers – die een ‘bijna onaantastbare status hebben’.

Vrouwen moeten het daarbij vaak ontgelden. Daarvoor zou „weinig plaats zijn bij NOS Sport“. Wie zijn beklag wil doen over de sfeer op de redactie, voelt zich niet gehoord. „Er heerst een sterk hiërarchische cultuur, redacteuren voelen zich niet veilig om misstanden te melden”, aldus de krant.

Eerder meldde de Volkskrant al dat medewerkers al vijftien jaar lang meldingen doen van dit soort gedrag, maar dat zij zich al die tijd niet gehoord voelen. Er zou onvoldoende op geacteerd zijn.

Melding was zo ernstig dat wordt gesproken van ‘stalking’

Enkele meldingen springen ertussen uit. Zo spreken medewerkers over een melding van een eindredacteur van een vooraanstaand voetbalprogramma die een vrouwelijke medewerkster lastigvalt. De melding was zo ernstig dat „in de wandelgangen van stalking wordt gesproken”.

Wat het meest opvalt is dat die betrokken eindredacteur nog altijd bij NOS Sport werkt. En de vrouw? Die verdwijnt bij NOS Sport. Meerdere oud-medewerkers herinneren zich tegenover het Noordhollands Dagblad dat er nooit een toelichting is gegeven op haar vertrek. „Ze was opeens weg”, zeggen ze.

Beeldredacteuren zouden pornofilmpjes kijken op redactie

Ook vertelt een van de betrokkenen een verhaal over jonge beeldredacteuren die samenvattingen van het schaatsen of voetbal voor tv-uitzendingen maken. Na afloop van de uitzending zouden ze regelmatig pornofilmpjes samen kijken. Het wordt afgedaan als ‘kwajongensstreken’. En dat is precies wat (oud-)medewerkers steekt.

Als er iets gebeurt op de werkvloer zijn het niet de daders, maar slachtoffers die ervoor moeten boeten, lijkt het wel. Ook zorgen reacties van insiders, zoals oud-commentator Jack van Gelder of huidig chef voetbal bij NOS Sport Arno Vermeulen, tot het nodige onbegrip. Die stelden geschrokken of verbaasd te zijn over de verhalen. „Van veel zelfinzicht getuigen die opmerkingen niet”, aldus de betrokkenen tegen de krant.

Momenteel is een extern vertrouwenspersoon bezig met het inventariseren van het mogelijke grensoverschrijdend gedrag op de redactie. NOS Sport wil in afwachting van deze inventarisatie geen vragen beantwoorden.