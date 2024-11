Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Miljoenen Nederlanders lopen mogelijk bijna 300 euro mis

Een beetje besparen is altijd fijn, zeker nu er koude dagen aankomen en je de verwarming waarschijnlijk wat meer open draait. Toch blijven veel Nederlanders als het om hun energieleverancier gaat, lekker zitten waar ze zijn. Met dat gedrag loop je echter bijna 300 euro per jaar mis.

1,2 miljoen Nederlanders stapten afgelopen jaar over van energieleverancier. 7 miljoen Nederlanders deden dat niet en uit onderzoek blijkt dat dat vooral vanwege angst is. We zoeken uit of er iets zit in deze angst, of dat het vooral om fabeltjes gaat.

Nederlanders bang om over te stappen van energieleverancier

Toezichthouder ACM deed onderzoek naar overstappen van energieleverancier en ontdekte dat 17 procent van de Nederlanders denkt dat het verschil tussen leveranciers maar klein is. Maar dan kom je bedrogen uit: het verschil tussen de goedkoopste en duurste energierekening is 24 euro per maand. Per jaar kom je dan uit op bijna 300 euro. Overstappen kost daarnaast alleen een kwartiertje van je tijd, dus het is geld dat je echt misloopt. Heb je zonnepanelen of gebruik je veel energie? Dan is het gat tussen de goedkoopste en duurste leverancier nog groter.

Keuze.nl, een website voor het vergelijken van energieleveranciers, deed ook onderzoek naar het Nederlandse overstap-gedrag. Daaruit bleek dat prijs en klanttevredenheid de belangrijkste redenen zijn voor huishoudens om wél over te stappen.

Ook bleek dat 16 procent van de consumenten denkt dat ze juist meer gaan betalen dan is beloofd, als ze overstappen. Maar Keuze.nl kan dat ontkrachten: dat is dus een fabel. Wat wel kan gebeuren, is dat je werkelijke gebruik anders uitvalt dan de schatting die je op de website hebt gezien. Bij het afsluiten van een energiecontract, schat je je verbruik en op basis daarvan zie je wat je maandelijks betaalt. Valt je verbruik toch hoger uit, gaat dat bedrag logischerwijs ook omhoog.

Wel kun je in het contract altijd de tarieven terugvinden en die kun je dus naast je huidige tarieven leggen. Je betaalt in ieder geval nooit meer dan wat je echt gebruikt.

Overstappen levert juist geld op

Uit het onderzoek van Keuze.nl bleek ook dat 14 procent van die niet-overstappers denkt dat overstappen veel tijd en moeite kost. Dat is echter niet waar: in de praktijk duurt het slechts 13,5 minuut. En als je in die tijd 300 euro verdient? Dat is snel binnen.

