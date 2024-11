Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter (11) heeft faalangst, hoe ga ik hiermee om?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel pure geluksmomenten als een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van een bezorgde moeder: „Mijn dochter (11) heeft faalangst, hoe ga ik hiermee om?”

Zijn er hulpmiddelen voor zowel moeder als dochter om haar faalangst te verminderen?

Opvoedvraag: ‘Mijn kind heeft faalangst, hoe sta ik haar bij?

,,Beste Sofie,

Mijn dochter van 11 wordt al zenuwachtig bij het idee dat er een toets aan komt. Ze wil het graag goed doen, maar ze denkt dat ze het niet kan. Ik weet zeker dat ze het wel kan. Ik benadruk haar steeds weer dat de scores van de toetsen niet belangrijk zijn, maar dat het gaat om haar inzet. Mijn dochter blijft maar roepen dat ze het niet kan en kan echt in paniek raken als er een spreekbeurt of toets op het programma staat. Naderhand is ze er altijd van overtuigd dat ze het heel slecht heeft gedaan. Binnenkort komt de Cito-toets eraan en ik maak me nu al zorgen. Ik denk dat ze geen oog dicht zal doen. Help ons!

Liefs,

Een bezorgde moeder”

Het antwoord

Beste bezorgde moeder,

Wat vervelend dat je dochter faalangst heeft. Allereerst is het belangrijk om te weten dat faalangst normaal is. Faalangst is angst om iets fout te doen en veel kinderen hebben dit wel een beetje. Sterker nog: faalangst heeft een functie. Het helpt je kind zijn of haar best te doen.

Als je kind erg gespannen wordt om iets nieuws te gaan doen en daardoor blokkeert of helemaal geen nieuwe dingen meer probeert, kan er sprake zijn van een angststoornis.

Er zijn drie soort faalangst. De eerste is cognitieve faalangst. dit gaat over angst in het leren, zoals bij toetsen of spreekbeurten. De angst voor een slecht resultaat is zo groot, dat het daardoor mislukt. Dan heb je social faalangst, dit is angst in het omgaan met anderen. Je kind is dan bang om niet leuk gevonden te worden door anderen. Tot slot heb je motorische angst, waarbij je kind bang is om motorische taken fout te doen. Denk aan gym of tekenen.

Hoe ga je hiermee om?

Onze maatschappij is behoorlijk prestatiegericht, denk maar aan alle toetsmomenten op school. Dit betekent dat presteren een groot onderdeel is van het leven van jouw dochter, zowel nu als in de toekomst. Het is belangrijk om het zelfvertrouwen van je dochter te versterken. Dit kun je doen door haar bewust te maken van haar positieve eigenschappen en haar zoveel mogelijk zelf te laten oplossen, dit vergoot haar zelfvertrouwen.

Leg geen nadruk op de prestaties

Eerder spraken wij kinderpsycholoog Mirjam de Nijs over dit onderwerp. Zij benadrukt dat het belangrijk is om geen nadruk te leggen op de prestaties: ,,Helemaal enthousiast worden van een tien, kan jouw kind de gedachte geven dat alleen tienen goed genoeg zijn. Praat hierover met je kind en vraag ook naar zijn of haar eigen verwachtingen. Wat is goed genoeg voor je kind? En waarom? Hierbij is het belangrijk dat je als ouder realistische doelen stelt, maar dat je kind dit naar zichzelf ook doet.

Benoem dat je het knap vindt wanneer je kind een opdracht zelf heeft weten aan te pakken en te maken. Beloon de tijd die je kind in het werk heeft gestoken. Ook al maakt het niet alles goed, fouten maken is onderdeel van het leerproces.”

Erken de gevoelens

Zorg ook dat je er niet tegenin gaat als ze roept dat ze het niet kan. Het helpt niet om te zeggen dat ze het wel kan, want jouw dochter gelooft dit niet. Je kunt beter haar gevoelens erkenning geven, door te benoemen: ,,je vindt het lastig” of ,,je wil het graag kunnen”.

Daarnaast is het belangrijk dat je dochter leert om zich te ontspannen. Volgens de kinderpsycholoog is het ook belangrijk om inspanning en ontspanning af te wisselen. ,,Leer je kind in ontspannen staat om ademhalingsoefeningen te doen, zoals de buikademhaling. Wanneer dit goed gaat in rust toestand, kan je kind dit ook gaan leren toepassen in spannende momenten. Bespreek samen dat spanning erbij hoort, maar dat je jezelf ook weer rustiger kunt krijgen.”

Heel veel succes met het begeleiden van je dochter!

Lees hier wat kinderpsycholoog Mirjam Nijs adviseerde aan een lezer met een kind met faalangst.

Benieuwd naar meer antwoorden op vragen over opvoeding? Bekijk hier alle Opvoedvragen op een rij.

Sofie Vissers is hoofdredacteur van J/M Ouders en Famme en is nu haar kinderen naar school gaan, net op adem gekomen van een paar intense tropenjaren. Met haar schoolgaande kinderen, kent ze inmiddels haar weg op de basisschool, bso en klassenapp. Ze verdiept zich graag in de verschillende opvoedstijlen en gentle parenting zit in haar aard, maar wel met het stellen van duidelijke grenzen. Sofie deelt graag de ervaringen van ouders van kinderen vanaf vier jaar en adviezen van opvoedexperts op J/M Ouders.

Opvoedmotto van de week

Tot slot deel ik graag nog het opvoedmotto van de week:

,,Zeg wat je van je kind verwacht, in plaats van te zeggen wat je kind niet moet doen”

