Fred van Leer in De Kist zeer open over toen hij niet meer wilde: ‘Dacht dat ik al dood was’

Fred van Leer is in tv-programma De Kist zeer openhartig geweest over de tijd dat hij het leven niet meer zag zitten. En daar ook naar handelde. „Er was oorlog in mijn hoofd, kortsluiting.”

Interviewer Kefah Allush praat in De Kist (EO) met bekende gasten over leven en (vooral) de dood. Gisteren schoof stylist Fred van Leer (48), die ook met steevast uitverkochte theatershows door het land trekt, aan de houten kist aan. Allush: „Bij de man die onderweg is naar mijn kist, knettert en spettert alles. En het glinstert en het glanst en het danst. Tot het dat niet meer deed.”

Fred van Leer wil wel zo’n kist

Met die aankondiging was de toon van het programma meteen gezet. Op de kist, die als interviewtafel dient, stond rosé en een bord vlammetjes en bitterballen. Fred van Leer was verrast over het opvallende meubelstuk: „Goeie kist, die zou ik thuis wel willen hebben. Wel een ander kleurtje. Is toch een mooi bureau?”

Het bleef ‘aan tafel’ niet zo vrolijk. Fred van Leer werd in het najaar van 2020 in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij zichzelf iets had aangedaan. In die tijd lekte er ook een seksvideo van Van Leer uit, maar daar ging het in De Kist niet over. Enkele maanden daarvoor interviewde Metro de Rotterdammer en toen bleek maar weer wat voor leuke gesprekspartner Fred van Leer kan zijn. Het ging toen over zijn tv-programma Say Yes To The Dress Benelux.

Fred van Leer is ‘een extraverte introvert’

In een nieuw leven na reïncarnatie zou Fred van Leer wel succesvol en niet depressief willen zijn. Kefah Allush wil daarop weten „in hoeverre dat dan serieus aan de hand is, succesvol en depressief?”. Van Leer: „Nou, ik heb het succes, zeker, maar ik ben ook depressief. Dat komt wel bij elkaar.” De stylist vindt dat zijn uitbundige en flamboyante kant erbij hoort en geen gespeelde rol is. „De extraverte introvert, dat ben ik. En zo word ik genoemd.” Het is bijna inherent aan zijn vak, denkt Fred van Leer. Maar eigenlijk is hij altijd wel zo geweest.

Van Leer heeft een fascinatie voor de dood en denkt regelmatig „nou, als het ophoudt, is het ook goed, heb ik tegen al m’n vrienden gezegd”. Hij heeft dan verder een super leuk leven gehad, daar niet van, maar veel minder ging het met hem ook regelmatig. Zoals in die donkere periode in coronajaar 2020.

‘Paar jaar geleden de verkeerde keuze gemaakt’

Eerst noemt Fred van Leer het „dat hij een paar jaar geleden de verkeerde keuze heeft gemaakt”. Het woord zelfmoord volgt, met wat aandringen van de interviewer, pas veel later in het programma. Van Leer: „Toen moest ik uit mijn huis getakeld worden en toen dacht ik dat ik dood was. Ik deed mijn ogen open en zag een blauwe lucht. Ik zag bomen en dacht ‘oh, dit is het’. Maar ik lag gewoon op een takelwagen van de brandweer om in de ambulance te komen.”

Wat Fred van Leer precies heeft gedaan, wil hij in De Kist graag in het midden laten. „Ik had een poging gedaan tot. Omdat ik… ja, alles kwam bij elkaar. Toen dacht ik: dit wil ik niet.” Tegen Allush: „Bizar eigenlijk. Ik ken jou helemaal niet, maar het is voor het eerst dat ik dit letterlijk vertel tegen iemand, buiten mijn vrienden om (op Instagram bracht Van Leer destijds overigens wel iets naar buiten). Ik heb toen iets gedaan waardoor ik naar ziekenhuis moest, maar daardoor is het allemaal wel gaan rollen, het balletje. En toen ben ik even in de rust gegaan, zeg maar.”

‘Sommigen snappen er geen reet van’

Allush: „Dus het kan zo donker worden dat je zo’n stap neemt?” Fred van Leer: „Ja, klaarblijkelijk ja.” Wat er in het hoofd van de meestal zo goedlachse BN’er omging, kan hij eigenlijk niet omschrijven. Oorlog in je hoofd hebben, noemt Van Leer het. En: „Kortsluiting. Eigenlijk heeft het geen zin om het uit te leggen. Ik heb best wel een grote vriendenkring. Sommige mensen snappen me, andere mensen snappen er helemaal geen reet van dat ‘je leeft en je wil niet’.”

Fred van Leer vertelt ook over zijn zwager Rob, de man van zijn zus, die onlangs is overleden. Bij dat onderwerp moet de stylist behoorlijk tegen de tranen vechten, want die dood en het afscheid een dag voor hij insliep, heeft hem veel gedaan. „Heel verdrietig, heel jong. En hij wilde nog zo graag. Maar ik wilde en ik ging niet.”

Aan het einde van De Kist mag elke gast met een stift iets op de kist schrijven. Fred van Leer krabbelt: „Het is goed zo. Daaaag schat, Fred.” Hij legt uit: „Ja, als ik hier lig ‘dan is het goed zo’. We hebben er wel alles uitgehaald. Ik zeg nu niet dat ik wíl doodgaan hè? Maar als ik zou gaan morgen, dan is het goed.”

De Kist kun je terugkijken via NPO Start.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

