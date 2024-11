Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Miljoenenjacht-kijkers lachen om schaars geklede thuiswinnaars: ‘Die sliepen niet, Winston’

Linda de Mol en Winston Gerschtanowitz reikten gisteravond de laatste prijzen van het Miljoenenjacht-seizoen uit. Zo ook aan thuiswinnaars Frits en Grietje in Friesland, die nogal overdonderd bleken. En kijkers konden behoorlijk lachen om het tafereel dat Gerschtanowitz aantrof.

In de laatste uitzending van dit Miljoenenjacht-seizoen mocht Robert bij Linda de Mol aan de desk komen staan. Maar hij sleepte, door een beetje pech, ‘slechts’ 44.000 euro binnen.

Winston Gerschtanowitz treft verraste thuiswinnaars

Zoals dat in Miljoenenjacht altijd gaat, wint iemand thuis ook datzelfde bedrag. Eerder schreven we over thuiswinnares Rie die voor de tweede keer won en soms treft presentator Gerschtanowitz dolgelukkige of juist broodnuchtere winnaars. Dit keer belt de presentator aan in Berlikum in Noord-Friesland. En hoewel Gerschtanowitz even vreest dat er niemand thuis is, strompelen er toch twee bewoners van de trap.

Dit keer zijn dat Frits en Grietje, die verrast de deur open maken. Want Gerschtanowitz treft het stel compleet overrompeld in hun badjas in de opening van de deur. Frits en Grietje lagen namelijk al in bed.

Miljoenenjacht-kijkers smullen van koppel in badjas

Het stel heeft alleen een badjas aan en gaat op de bank zitten om het verhaal van Gerschtanowitz aan te horen. „Doe je badjas even dicht Frits, anders ben je morgen de talk of Berlikum“, zegt de presentator tegen de thuiswinnaar, die iets te veel huid laat zien voor de camera.

Gerschtanowitz positioneert de koffer nog even tactisch voor het decolleté van Grietje en vertelt hen dat zij nog 11.000 euro bovenop de 44.000 euro krijgen. Het stel is dolgelukkig en kust elkaar.

Gerschtanowitz moet overduidelijk lachen om het tafereel dat hij in Noord-Friesland aantreft. Een ook kijkers smullen van de laatste uitreiking aan deze thuiswinnaar. Sommige kijkers denken dat de romantische avond van Frits en Grietje overvallen werd door de Miljoenenjacht-cameraploeg.



Die sliepen niet winston die sliepen niet #miljoenenjacht — Sander Lassche (@SanderLassche) November 3, 2024



Ik kijk dit nog een keer terug, goedemiddag 😂😂😂 #miljoenenjacht https://t.co/FcPE4VTw4Q — Lianne van Veen (@Liedje87) November 3, 2024



Ligt het aan mij of lagen die thuis winnaars met bepaalde redenen op bed… 😂 #miljoenenjacht — Elsemieke Wormhoudt (@Elsemieke92) November 3, 2024



De meest spraakmakende aflevering van de hele serie 😂🙈 #miljoenenjacht — 🕊Sj🎯rs 🇮🇱 (@De_Nacht_uil) November 3, 2024



Je kijkt Miljoenenjacht terug via KIJK.

