Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kiezen voor light-product in supermarkt? Hierom is dat niet per se veel gezonder

Het aanbod aan boodschappen in de supermarkt is reuze. Vegetarisch, biologisch, ecologisch, proteïnerijk of light-producten. In supermarkt vind je allerlei light-varianten, bedoeld als gezondere optie. Maar zoveel gezonder zijn light-producten helemaal niet.

Light of niet, frisdrank is überhaupt een ongezonde keuze. Deze diëtist legde uit waarom ze nóóit frisdrank zou aanschaffen.

Light-producten in de supermarkt

Fabrikanten en producenten mogen niet zomaar ergens het label ‘light’ opplakken. Een woordvoerder van het Voedingscentrum vertelt tegen Radar dat dat alleen mag als er Europese goedkeuring is en aan de bijbehorende eisen wordt voldaan.

„’Light’ mag gebruikt worden als er minimaal 30 procent minder energie (kcal), vet of suiker in het product zit, vergeleken met het gewone product”, vertelt de woordvoerder. „Op de verpakking moet staan of het om energie, vet of suiker gaat.”

Etiketten checken

Maar dat betekent niet dat er altijd (veel) minder calorieën in light-producten zitten. Uit een snelle zoektocht in de supermarkt concludeert Radar dat de verschillen tussen light- en andere producten relatief klein kunnen zijn.

„Het blijft dus oppassen met light-producten”, aldus de woordvoerder. „Het is altijd slim om goed het etiket te bekijken, en dan niet alleen de voorkant, maar juist de achterkant.” Dat vertelde eerder ook Janny van der Heijden tegen Metro in een interview. Ook zij pleitte om vaker de etiketten te checken voor een gezondere leefstijl.

Light is niet per se gezonder

Op zo’n etiket vind je in de voedingswaardentabel hoeveel calorieën in een product zitten. Kijk hierbij naar de voedingswaarden per 100 gram, tipt de woordvoerder.

Daarnaast spelen ook nog allerlei psychologische factoren mee bij light-producten. Die kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat je meer gaat eten, omdat je brein denkt dat er minder calorieën in zitten.

Kortom, laat je niet verleiden door ‘light’ of ‘minder suiker’ op de voorkant van een product. Bekijk het etiket en concludeer dan zelf welke producten gezonder zijn.

Reacties