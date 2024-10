Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thuiswinnaar Riet in tranen door prijs Miljoenenjacht: ‘Dit is de tweede keer’

Winston Gerschtanowitz ging gisteravond, nadat er in Miljoenenjacht 250.000 euro is gewonnen, langs bij thuiswinnares Riet om haar met dat bedrag te verrassen. Maar Riet kan haar tranen niet bedwingen. Waarom niet? Het is al de tweede keer dat zij een geldbedrag wint en de vorige keer zat zij in een heel andere situatie.

In Miljoenenjacht komen allerlei type winnaars voorbij. Dolgelukkige of juist broodnuchtere winnaars. Gisteravond sleepte kandidaat Paul aan de desk bij Linda de Mol 250.000 euro in de wacht. En dat betekent dat een thuiswinnaar hetzelfde bedrag krijgt. Winston Gerschtanowitz belt aan bij Riet, die zich „lam schrikt” van het onverwachte bezoek.

Thuiswinnaar wint voor tweede keer

Als Gerschtanowitz binnenloopt, moet Riet huilen. „Ben je helemaal emotioneel ervan?”, vraagt de presentator. „Nou ja, dit is de tweede keer al”, zegt Riet in tranen. Ze vertelt dat ze vijf jaar geleden op een ander adres 25.000 euro won. „Moet je daarom huilen?”, vraagt Gerschtanowitz. „Nou, toen was mijn man er nog.” Hij is nu twee jaar overleden, vertelt de weduwe. „Dit zijn van die momenten die je graag samen doet hè”, aldus de presentator.

Riet vertelt dat ze zich een hoedje schrok toen ze realiseerde dat de cameraploeg van Miljoenenjacht bij haar op de stoep stond. Ze kijkt iedere zondag het programma, maar verwachtte gisteravond niet dat de cameraploeg bij haar voor de deur zou staan. Maar ze weet wel hartstikke goed welk bedrag ze gewonnen heeft: „250.000 euro.”

Riet emotioneel als ze groot geldbedrag wint bij Miljoenenjacht

De presentator moet lachen en Riet benadrukt dat het allemaal „ongelofelijk” is. „Kijk even goed, want dit is een moment dat, ja, in jouw leven dus vaker gebeurt”, zegt Gerschtanowitz. „25.000 en dan nu 250.000, dat is heel uniek.” Riet moet weer huilen. „Waar hebben we het aan verdiend?”

Gerschtanowitz vraagt de weduwe wat ze allemaal met het geld gaat doen. Ze heeft kinderen en kleinkinderen, maar kan niet echt antwoorden. Ze is helemaal van slag. „Ik ben gewoon verbijsterd.”

