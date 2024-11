Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Linda de Mol reageert op relletje rond Gooische Vrouwen-filter: ‘Boze mensen gebruiken ‘m ook’

Linda de Mol heeft naar eigen zeggen ‘gelachen’ om het relletje dat is ontstaan rond het gebruik van een softfilter in het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen. „Het is een glamourserie, geen realistisch drama.”

De terugkeer van Gooische Vrouwen is een ware hit. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen heeft direct een record op Videoland opgeleverd. Nooit eerder keken zoveel mensen naar een Nederlandse dramaserie in de eerste 24 uur na de release.

Filter in sommige scene’s

Maar er viel kijkers wel iets bijzonders op aan het nieuwe seizoen: een aantal scene’s bevatten een soort filter waardoor kleuren wat zachter lijken. Sommige fans stellen dat het zogenoemde glossy grading vooral gebruikt wordt wanneer Linda de Mol in haar rol als Cheryl Morero in beeld komt en dat het bedoeld is om haar jonger te laten lijken.

Maar van die theorie klopt volgens De Mol niets, zo liet ze gisteren weten in een interview met Shownieuws. „Het is grappig dat werd gesuggereerd dat ik jonger wilde overkomen”, aldus de 60-jarige presentatrice.

‘Zon moet schijnen in Gooische Vrouwen’

„Toen we in de villa filmden, was het pokkenweer. Bij Gooische Vrouwen moet de zon schijnen. Er kwamen grote lampen achter het raam die de zon moesten suggereren, maar toen zagen we eruit alsof we onder de rotsen gelegen hadden”, legt De Mol uit. „Ze zeiden: joh, maak je niet druk, dat komt goed in de nabewerking.”

Het gebruik van het filter is in de nabewerking wel een beetje doorgeschoten, geeft De Mol toe. „Maar die heisa… Het wordt al gebruikt sinds mensenheugenis. Al die mensen die boos waren, gebruiken zelf op Instagram ook een filter.”

Corrigerend ondergoed

Uiteindelijk kan ze er ook wel om lachen. „Ik zei: misschien moeten we ooK zeggen dat we heel veel corrigerend ondergoed aan hebben. Anders gaan mensen zeggen dat we slanker willen lijken, of zo. Het is een glamourserie. We maken geen realistisch drama.”

