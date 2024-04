Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen dolle boel bij nuchtere thuiswinnaar Miljoenenjacht: ‘Hoeveel belasting gaat eraf, de helft?’

Achterdochtige mensen. Mensen met zonnebrillen. Winnaars die de deur niet voor je opendoen. Het was het Miljoenenjacht-seizoen wel voor Winston Gerschtanowitz. Ook gisteravond was het raak. In plaats van een lach en traan van geluk, vroeg de thuiswinnaar: „Hoeveel belasting gaat eraf?”

43.000 euro, zoveel geld speelde Harm uit Brabant gisteravond bij elkaar in de laatste aflevering van Miljoenenjacht. Automatisch gaat dat bedrag ook naar de gelukkige thuiswinnaar. Maar opmerkelijk genoeg leek deze nuchtere Annie uit het Brabantse Vlijmen niet heel blij.

Heb ik wéér, zal Winston gedacht hebben. Dit seizoen kwam hij een aantal keer bij bijzondere types thuis en soms werd hij niet eens binnengelaten. „Ik wil niet op tv!”, snauwden winnaars naar hem. Aan de thuiswinnaar van gister zal Winston misschien ook nog eens badend in het zweet wakker worden komende week.

‘Oh, wacht! De deur staat open’

Gister leek het er heel eventjes op dat hij wéér voor een dichte deur stond. „Net zag ik wel wat meer licht hier…”, zegt hij, terwijl hij naar het adres toe loopt. „Oh, wacht! De deur staat open!”, roept hij daarna opgelucht. Maar er is niemand thuis.

Dan komt iemand aangelopen. „Goedenavond, Annie?”, zegt Winston. „Het is niet te geloven”, zegt deze vrouw. „Stond u even buiten te kijken wat er gebeurde in de straat?”, vraagt Winston. „Ikke wel, ja”, zegt ze nuchter.

Nuchtere thuiswinnaar in Postcode Loterij Miljoenenjacht

De twee gaan op de bank zitten bij Annie thuis. Ze krijgt een bos bloemen. „Die zijn mooi.” Deze week is het precies een jaar geleden dat haar man Ad is overleden, vertelt Annie. Hoe het met haar is, vraagt Winston. „Gewoon goed.”

En hoe lang ze al meedoet met de Postcodeloterij? „Lang.” Maar hoe lang? „Ja, dat weet ik niet. Gewoon lang. Heel lang”, lacht ze. Dat ze voorheen bijna nooit iets won in de loterij, daar haalt ze haar schouders voor op.

Het gesprek loopt nog niet helemaal. Annie lijkt zich nog niet helemaal te realiseren wat er gebeurt.

Winston krijgt weinig leuke antwoorden uit Annie

Winston probeert de sfeer een beetje op te krikken en maakt aanstalten om bekend te maken wat het bedrag is dat ze heeft gewonnen. „Je wist dat er mogelijkheid is dat op zondagavond bijvoorbeeld Winston aanbelt? Dat heb je weleens gezien, toch?” Ja, antwoordt Annie. „Dat vind ik best leuk.”

„Een beetje onwerkelijk is het, hè?”, aldus Winston. „Je hebt geen idee om welk bedrag het gaat? Voordat ik het bedrag opschrijf, zou ik willen vragen: heb jij nog wensen? De zomer komt eraan. Denk je dan: dat zou ik nog leuk vinden?”

Het antwoord is duidelijk: nee. Wensen heeft Annie niet. Winston vraagt dan of Annie kleinkinderen heeft. Dat wel: twee stuks. „Nou, dan gaan we gewoon iets leuks bedenken voor de kleinkinderen”, zegt Winston, die merkt dat er uit zijn vragen weinig leuke antwoorden komen. „Ben je er klaar voor?”

Annie: ‘Hoeveel belasting gaat eraf? De helft?’

Hij schrijft het bedrag op in het gouden koffertje: 43.000 euro. „Geweldig”, reageert Annie ijzig kalm, om er direct achteraan te zeggen: „Hoeveel belasting gaat eraf?” Winston heeft er direct een antwoord op. „Ik zeg altijd dat er twee winnaars zijn, dat ben jij en dat is de belasting. Dat is nu eenmaal zo in dit land.”

„De helft denk ik?”, dringt Annie er toch op aan dat er een antwoord op haar vraag komt. „Nee, nee, zoveel is het zéker niet”, verzekert Winston. „Ik ga het zo uitleggen, maar dit is van jou. Hou het lekker vast”, zegt hij, terwijl hij de koffer overhandigt. Maar Annie heeft de bloemen nog in haar handen. „Ja, ik kan niet alles tegelijk vasthouden.”

Winston Gerschtanowitz: ‘Het was me het seizoentje wel’

Nadat Winston vertelt dat haar buren die meespelen in de loterij ook een mooi bedrag op hun rekening kunnen bijschrijven, sluit hij af. „Nou, het was me het seizoentje wel!”

„Wij gaan hier nog even een klein drankje drinken. We zijn hier onder de rivier, dus dat moet vast gezellig worden”, zegt hij, al zie je aan zijn gezicht dat hij iets anders denkt.

Miljoenenjacht-kijkers: ‘Wat een mensen allemaal’

De antwoorden van Annie zijn ook bij kijkers van Miljoenenjacht niet onopgemerkt gebleven. Veel kijkers moeten lachen om de vrouw, die de nuchterheid zelve is.

Maar er klinkt ook verbazing. „Ik ben echt klaar met dit seizoen. Wat een mensen allemaal!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#postcodeloterij #miljoenenjacht Het gezicht dat je trekt als je liever een vaas wil hebben voor de bloemen dan een cheque 💶 😛 “Loterij = kloterij” 😂 pic.twitter.com/P2MeQ8AhdY — Arjan (@ArjanGelderland) April 14, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Je wint 43.000 euro"

"Leuk. En hoeveel belasting gaat eraf?" Ik ben echt klaar met dit seizoen. Wat een mensen allemaal #miljoenenjacht — Victor Hopman (@victorhopman) April 14, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Postcode Loterij Miljoenenjacht kijk je terug bij KIJK.

Reacties