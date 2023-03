Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thuiswinnaars Miljoenenjacht stelen de harten van kijkers: ‘Iemand die er écht blij mee is’

Je zit zondagavond op de bank en ineens staat Winston van Miljoenenjacht met een lenteboeket en een gouden koffer voor je deur. Het overkwam Coen en Calista uit Hoorn, die hetzelfde bedrag wonnen als Jan-Jurgen (JJ) in de studio, Maar liefst 325.000 euro kwam Winston ze overhandigen. „Moeten jullie ook een beetje meehuilen van blijdschap?”, reageren kijkers.

Het ging JJ in de studio voor de wind. Hij speelde aan het einde het ene lage bedrag na het andere lage bedrag weg. Linda kon spreken van een topronde met een goed team. JJ moest nog twee koffers openen en zijn bedrag stond toen nog op 163.000 euro. „Je staat er maar één keer, dus we gaan door”, zegt hij. Met geluk speelde hij de vijf euro en één euro weg. De ouders van JJ, die in de zaal van Miljoenenjacht zaten, gaven hem het advies om te stoppen, dus deed hij dat. Het eindbedrag kwam op 325.000 euro.



Moeten jullie ook altijd een beetje meehuilen van blijdschap? #miljoenenjacht — JaninaDeVuurtoren (@JVuurtoren) March 26, 2023

Opmerkelijke eerste reactie

Elke aflevering van Miljoenenjacht wordt afgesloten met het bekende bezoekje van Winston met de gouden koffer. Hij belde aan bij het jonge stel Coen en Calista. „Fuck hè”, zegt Calista op het moment dat ze Winston van Miljoenenjacht ziet staan. Vol ongeloof doet de buurvrouw ook snel de deur open, zij zat namelijk ook mee te kijken. Het koppel is sprakeloos en laat Winston binnen. „Wat een heerlijke reactie van de thuiswinnaars”, wordt er gereageerd op Twitter.



Aahh, wat een heerlijke reactie van de thuiswinnaars. #miljoenenjacht — Malou (@maloumaas) March 26, 2023

Ze wonen met drie jonge kinderen in een klein huis. Maar ze willen niet weg van deze plek. „Het is een veilige en fijne omgeving en de buren zijn ook heel leuk”, zegt Calista. „We mogen niet klagen. We hebben elkaar.” Ze wisten natuurlijk al welk bedrag ze hebben gewonnen bij Miljoenenjacht, maar Winston maakte er nog even een moment van. „Het is namelijk iets dat je de rest van je leven zal onthouden.” Of ze gaan verhuizen weten ze nog niet zeker. „We gaan sowieso een leuk dagje weg met de kinderen”, sluiten ze af.



zoveel warmte bij de thuiswinnaars , zoveel afstandelijkheid in de studio bij JJ en zijn vrouw…. jammer, want t is een super mooi bedrag #miljoenenjacht — fluppie (@fluppie1) March 26, 2023

Reacties op thuiswinnaars Miljoenenjacht

Niet elke finalespeler schreeuwt het van blijdschap uit wanneer ze zo’n hoog bedrag winnen. De kijkers vonden dat JJ en zijn vrouw nogal afstandelijk waren tijdens de opname. Het geluk van de thuiswinnaars was echter duidelijk te zien. „Wat een leuke winnares. Iemand die er echt blij mee is.” Wil je de harten winnen van de kijkers? Dan weet je nu hoe je moet reageren. „Alvast voor de winnaar/winnares van volgende week: kijk even naar de afgelopen twee uitzendingen naar welke reactie wij graag zien”, wordt er getwitterd.



#miljoenenjacht alvast voor de winnaar/winnares van vlg week: kijk even naar de afgelopen 2 uitzendingen naar welke reactie wij graag zien 😉 — [email protected] (@koengobits) March 26, 2023



Wat een leuke winnares. Iemand die er echt blij mee is. #miljoenenjacht — Мэрсэдэ́с LL.M. 🪆 (@Mercedes_Bouter) March 26, 2023

Kijk hier de hele aflevering van Miljoenenjacht.