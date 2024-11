Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruimte voor veel minder passagiers bij Ryanair door trage levering Boeings

Wil je volgend jaar met Ryanair vliegen? Dan kan het zijn dat dat iets moeilijker gaat worden. De Ierse budgetvlieger verwacht volgend jaar minder passagiers te vervoeren dan voorspeld. Aanleiding is de vertraagde levering van nieuwe Boeings, onder meer als gevolg van stakingen bij de Amerikaanse vliegtuigfabrikant.

Dat meldt de luchtvaartmaatschappij bij de publicatie van de resultaten over het afgelopen kwartaal.

Ryanair

De levering van negen toestellen, die gepland stond voor het huidige kwartaal, wordt doorgeschoven naar het volgende kwartaal. Het risico op meer vertragingen blijft daarnaast groot en daarom acht Ryanair het ,,verstandig” om het aantal verwachte passagiers te verlagen.

In plaats van de eerder verwachte 215 miljoen reizigers, gaat de maatschappij nu uit van 210 miljoen passagiers voor volgend jaar.

Aantal passagiers stijgt

Voor het huidige boekjaar blijft de luchtvaartmaatschappij mikken op tussen de 198 miljoen en 200 miljoen passagiers. Ondanks de vertraagde leveringen steeg het aantal Ryanair-passagiers de afgelopen drie maanden wel, met 9 procent op jaarbasis tot bijna 60 miljoen.

Ook de omzet nam toe in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar, met 3 procent tot bijna 5,1 miljard euro. De winst liep daarentegen terug, met 6 procent tot ruim 1,4 miljard euro.

Boeing

Ryanair is een van meerdere luchtvaartmaatschappijen die wachten op vliegtuigen van Boeing. De staking van zo’n 33.000 medewerkers in de regio Seattle heeft de productie van vliegtuigen zoals de 737 MAX al sinds half september stilgelegd. Vrijdag bereikte Boeing een voorlopig akkoord met vakbonden over een forse loonsverhoging.

Maar de staking is slechts een van de grote problemen bij Boeing. Die problemen begonnen met zorgen om de veiligheid van de toestellen nadat in januari een deurpaneel van een Boeing-toestel was losgeraakt tijdens een vlucht. Vervolgens nam de productie flink af door strengere kwaliteitscontroles, met een miljardenverlies dit jaar tot gevolg.

