Johan Derksen weer niet aan tafel bij Vandaag Inside na ruzie, komt dat nog wel goed?

Johan Derksen is gisteravond niet op komen dagen bij Vandaag Inside. Na de explosieve uitzending van maandag, waarin de besnorde tv-analist botste met presentator Wilfred Genee, besloot hij thuis te blijven.

Derksen is al langer ontevreden over de onderwerpen in Vandaag Inside. Afgelopen vrijdag ontstond er een verhitte discussie tussen hem en Genee. De presentator was zijn nieuwe liedje Zomaar Een Avond In De Kroeg flink aan het promoten in de zendtijd van VI en dat schoot bij Derksen in het verkeerde keelgat. Hij noemde de zelfpromotie „stuitend”.

Genee gooide maandag olie op het vuur door dat nog eens kort aan te halen. „Ga je de hele avond leuk doen?”, vroeg Derksen hem, waarop Genee aangaf dat van plan te zijn. Ze gaven aan elkaar beiden een flapdrol te vinden, waarna Derksen opstond. „Weet je wat, ik ben er wel klaar mee. Laat hem de tering krijgen, ik ga naar huis.” Vervolgens keerde hij niet meer terug aan de tafel. Het is het zoveelste relletje rondom de talkshow.

Politiek verslaggever Sam Hagens suggereerde maandag na het vertrek van Derksen dat Genee het vuurtje achter de schermen had opgestookt door direct zijn liedje op te zetten toen hij de redactie op kwam lopen. Dat leidde daarna ook nog eens tot een pittige discussie met gast Valentijn Driessen, die vond dat Genee zich kinderachtig had gedragen.

Johan Derksen niet bij Vandaag Inside

Het was de hele dag onduidelijk of de 75-jarige Derksen zou afreizen naar Hilversum, waar het programma wordt opgenomen. Ook zijn werkgever Talpa wilde daar niets over zeggen. Pas tijdens de uitzending bleek dat Derksen daadwerkelijk verstek liet gaan. René van der Gijp, het derde gezicht van Vandaag Inside, schoof wel aan. Daarnaast waren journalist Wouter de Winther en Amerika-deskundige Raymond Mens te gast.

Genee vertelde aan het begin van de aflevering dat hij en Derksen contact hebben gehad. „We hebben een goed gesprek gehad”, zei de presentator. „Ik heb hem uiteindelijk aan de lijn gekregen. Voor ons doen hebben we een goed gesprek gehad. Ik weet niet hoe Johan het ervaren heeft, dat zal ik morgen wel horen, maar ik had het idee dat we elkaars positie iets beter begrepen na dat gesprek. Ik denk dat er ook iets meer begrip was en dat we ook betere afspraken kunnen maken.”

Genee wilde niet zeggen wat hij en Derksen precies hadden besproken. „Dat is een beetje vervelend om dat op tafel te gooien. Als we dat gaan bespreken, doen we dat als hij terug is. We beleven het allebei iets anders, dat kan toch? Het belangrijkste is dat we er volgens mij een redelijk gesprek over hebben gehad.”

René van der Gijp: ‘We moeten het mooi afsluiten’

Van der Gijp vertelde dat hij er in zijn ‘autootje’ over heeft nagedacht. „Je was best wel anders dan anders”, zei hij tegen Genee. „Je was opgefokter dan anders en Johan was moe, die had vier uur radio gemaakt. Ik had het idee dat hij door vermoeidheid dacht: pleur lekker op. Ik ga naar huis.”

‘Gijp’ hoopt dat de drie weer nader tot elkaar kunnen komen. „We moeten voor de mensen die al die jaren van dit programmaatje genieten, het goed afmaken. Voor hen moeten we het doen, niet voor onszelf. Ruzie zoeken; je hebt er nooit wat aan. Je kent me, ik kan verschrikkelijk schreeuwen, dat duurt tien seconden en dan ben ik het kwijt. Maar ruzie maken heeft ook iets met zelfoverschatting te maken. Je denkt dat je gelijk heb.”

„Op dat moment denk je dat je gelijk hebt”, beaamde Genee. „Maar gisteren zat het bij mij tot hier.” Van der Gijp: „Ook dat is menselijk. Daar is niets mis mee. Het mag jou een keer tot hier zitten, het mag mij een keer tot hier zitten en hij mag een keer weglopen. Maar we moeten het op een mooie manier afsluiten, want dat verdient het.”

