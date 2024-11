Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trump claimt overwinning in presidentsverkiezingen

De Republikein Donald Trump heeft de overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen geclaimd. Hij gaf een toespraak waarin hij ook zei dat hij meer stemmen heeft gekregen dan zijn rivaal Kamala Harris.

„Dit is de beste politieke beweging aller tijden”, zei Trump. „Dit is een politieke overwinning zoals dit land nog nooit gezien heeft. Ik ga voor jullie en voor de toekomst vechten. Dit wordt een gouden tijdperk voor Amerika.”

Trump claimde ook dat hij de zogenoemde popular vote heeft gewonnen, dat zou betekenen dat hij de meeste stemmen heeft gekregen. Toen Trump won in 2016 kreeg Hillary Clinton meer stemmen, maar won Trump meer kiesmannen. Hij zei ook dat de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden gaan winnen. Daar is het volgens de meeste media nog te vroeg om een winnaar uit te roepen.

Grenzen afsluiten

„We gaan de grenzen afsluiten”, beloofde Trump zijn aanhangers in Florida. „We gaan voorkomen dat mensen het land inkomen en we gaan mensen terugsturen. Ze mogen wel terugkomen, maar dan legaal.”

In zijn toespraak bedankte Trump onder meer X-eigenaar Elon Musk, vicepresident J.D. Vance en UFC-eigenaar Dana White. Trump deed de toespraak uit zijn hoofd en hij weidde regelmatig uit, onder meer over Musk en de onafhankelijke kandidaat Robert Kennedy, die later zijn steun uitsprak voor Trump.

Tot nog toe heeft alleen de rechtse zender Fox News Trump uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen.

ANP

