Gokwet werkt niet, casino’s gaan verslaving niet tegen: ‘Vakantiegeld er binnen een half uur doorheen’

De regulering van de onlinemarkt voor gokken heeft geleid tot een toestroom van nieuwe gokkers in de offline én online wereld en uiteindelijk verslaafden. Het blijkt dat veel jongvolwassenen door de Gokwet juist extra risico lopen om door gokken verslaafd en financieel in de problemen te raken. Een verslaafde gokker vertelde op NPO Radio 1 zijn schrijnende verhaal over wat hem overkwam in casino’s.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzocht de Gokwet die in 2021 van kracht werd. De wet zou juist moeten zorgen dat gokkers naar verantwoorde, betrouwbare en controleerbare legale goksites werden geleid. Gokbedrijven en casino’s zouden helpen verslaving tegen te gaan. Daar komt echter amper iets van terecht, werd gisteren bekendgemaakt. De reden is voorspelbaar: casino’s en online gokaanbieders zijn bang om klanten aan concurrenten te verliezen.

Deze zomer werd ook duidelijk dat veel jongeren geld inzetten op bijvoorbeeld sportwedstrijden. Zes op de tien jongeren doen dat. Veel geld verliezen door goksites is de vorige maand voor jongeren moeilijker gemaakt. Ben je jonger dan 24 jaar, dan geldt een vrij strenge speellimiet.

Gokken blijft een verslavende bezigheid

De onderzoekers van WODC constateren echter dat regelgeving na het invoeren van de Gokwet op cruciale punten tekortschiet. Zo worden spelers vaak onvoldoende geïnformeerd over de verslavingsrisico’s en hun eigen gokgedrag. Ongeveer zeven van de tien ondervraagde gokkers zegt met gokken begonnen te zijn nadat het mogelijk werd om bij vergunde aanbieders te gokken. „Vanwege de gebrekkige bescherming tegen gokverslaving is het aannemelijk dat een deel van de gokkers schade oploopt, zoals schulden, relatieproblemen of ander persoonlijk leed”, zien de onderzoekers.

Het WODC zette zogeheten ‘mysteryshoppers’ in die bij online casino’s aan de bel trokken wegens een gokverslaving. Zij vroegen om hulp, die er niet kwam. Zij werden regelmatig zelfs doorverwezen naar pagina’s met bonusaanbiedingen als het om gokken gaat. Omdat zij niet echt gokten, kregen zij ook ‘herinneringsmails’ of die mysteryshoppers niet eens een gokje wilden wagen.

🎰 Reactie politiek op gokken Staatssecretaris Teun Struycken (Justitie en Veiligheid) zegt later te zullen reageren. Hij doet daarbij voorstellen om de regels voor online gokken te veranderen. Het WODC-onderzoek is daarbij „belangrijk en richtinggevend”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Gokken na alcohol- en cocaïneverslaving

NPO Radio 1 vroeg voormalig gokverslaafde ‘Luuk’ naar zijn ervaringen. Luuk heeft al een verslaving van alcohol en cocaïne achter de rug, maar kwam daar toen hij 29 was met succes vanaf. Gokken werd vervolgens allesbehalve een succes. „Gokken is er bij mij voor in de plaats gekomen. Het gaf mij hetzelfde gevoel, het vluchten. Dit kon ik heel goed verbergen, terwijl je alcohol ruikt en cocaïne zie je aan iemands ogen. Het gokken is aan iemand niet te zien.” Voor Luuk begon het met een eerste bezoekje aan het Holland Casino in Amsterdam. Het woordje beginnersgeluk werd letterlijk, want hij won.

Luuk over het gokken daarna: „Ik kreeg het gevoel: oh, dat is wel lekker. Dat gevoel heeft me zes jaar later op de knieën gekregen. Ik heb periodes gehad dat ik helemaal niet gokte, maar als ik gokte, dan was het bij mij alles of niks. Dan heb ik het ook over mijn spaargeld, mijn vakantiegeld had ik binnen een half uurtje weggegooid.”

‘Alleen casino’s worden rijk’

De schulden bij Luuk liepen door het gokken op, richting de 10.000 euro. „En mijn creditcard heb ik helemaal geplunderd.” De verslaafde gokker speelde ook veel op z’n smartphone. Als zijn ex vroeg wat hij aan het doen was, keek hij snel naar iets anders om het te verdoezelen. „Zo konden ze het niet te weten komen, totdat het moment kwam dat ik echt alles opgemaakt had. Dan sliep ik slecht, ik at bijna niet. Nee, het is echt niet leuk geweest. De stress die ik heb ervaren. Het liegen, het manipuleren.”

Luuk weet dat zelfdoding onder gokverslaafden vaak voorkomt en dat wordt door deskundigen bevestigd. „Ook ik heb die gedachten gehad. Je kunt 113 bellen en dat heb ik toen ook gedaan, om mijn gedachten uit te spreken. Dat heeft mij enorm geholpen.” Na al het gokken zit de ex-verslaafde nu weer lekker in zijn vel en waarschuwt: „Begin er niet aan, het kan je dood worden. Als je er wel aan begint: je weet heel goed wanneer je te ver gaat. Maar er is hulp.” Luuks laatste waarschuwing: „Van gokken word je niet rijk. De enigen die er rijk van worden, zijn de casino’s zelf.”

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

