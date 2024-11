Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Antisemitisch geweld komt door slechte opvoeding relschoppers’, vinden VI-heren

Het is al dagen onrustig in Amsterdam, waar veel antisemitisch geweld plaatsvindt. Volgens Johan Derksen en zijn Vandaag Inside-collega’s komt dat doordat de relschoppers een slechte opvoeding hebben gehad.

Donderdagnacht werden tientallen Israëlische supporters aangevallen na de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Dit weekend werd er gedemonstreerd en gisteravond ging het mis op Plein 40-45 in de hoofdstad. Daar werden agenten belaagd en een tram werd in brand gestoken.

‘Joden doen niemand kwaad’

Johan Derksen snapt niets van alle haat richting joden, vertelt hij in Vandaag Inside. „Ik ben 75 jaar. Ik heb in alle hoeken van Nederland gewoond en gewerkt. En ik heb geen enkele slechte ervaring met een Nederlandse jood. Die mensen doen niemand kwaad.”

Hier kun je het fragment terugkijken:

PVV-leider Geert Wilders heeft geroepen dat hij de relschoppers het land uit wil zetten, volgens sommigen zijn het grotendeels Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. Volgens Derksen ligt dat anders. „‘Kut Marokkanen’ is generaliserend. Maar het is wel een groepering uit die hoek die dwars ligt. Dat is geen integratieprobleem, want het zijn Nederlanders.”

Waar het wangedrag dan vandaan komt? „Ik denk dat het te maken heeft met de opvoeding thuis. Want jongetjes zijn de koning daar. En meisjes tellen niet mee. Dan gaan ze ook nog naar de moskee waar ze opgestookt worden door een of andere volksmenner.”

‘Razzia’s op scootertjes’

De televisiemaker volgde de rellen donderdagavond en de nasleep met grote verbazing. „De Marokkaanse ‘moslimpolitie’ kan in dit land, in een stad waar honderden agenten paraat staan, ‘s avonds op scootertjes razzia’s uitvoeren naar joodse supporters.” Hij noemt het „pure anarchie”. De overheid zou de macht niet meer in handen hebben.

„Als je moslim bent en een andere visie hebt, beïnvloeden al die beelden uit Gaza je onderbuikgevoel.” Tafelgast Valentijn Driessen vult aan: „Het komt uit het geloof. Daar staat letterlijk dat de joden schuldig zijn aan dit alles.”

Niet alleen Vandaag Inside reageert op al het geweld. Bij Goedemorgen Nederland zat Frits Barend, die ook zijn zegje deed.

Ook angst voor antisemitisch geweld in Parijs

Ook in Parijs houden ze hun adem in. Daar is donderdag de voetbalwedstrijd Frankrijk-Israël. Er worden duizenden agenten en beveiligers ingezet, omdat er veel angst is voor antisemitisch geweld. Het gebied rondom het stadion wordt zwaar bewaakt door een elite-eenheid. Zij moeten de veiligheid van de Israëlische voetballers waarborgen. Winkels, restaurants en kantoren sluiten ‘s middags al hun deuren, uit angst voor ongeregeldheden. President Emmanuel Macron is bij de wedstrijd aanwezig, om een signaal af te geven.

De onrust begon in Amsterdam na de voetbalwedstrijd, waarbij ook de supporters van Maccabi Tel Aviv zich misdroegen. Beelden van een boze supportersmassa gaan rond op social media. De politie onderzoekt die ook, meldde Metro eerder. Derksen: „De Maccabi-supporters hebben zich misdragen, zoals de harde kern van iedere club doet. Dat is vreselijk, maar daar moet je als politie niet gek van opkijken”, legt Derksen uit.

De heren aan tafel zijn van mening dat de ‘jodenjacht’ die plaatsvond niks met de wedstrijd te maken heeft. Driessen: „Die noodverordening heeft niets met die supporters te maken. Die zijn allemaal al weg. Ze verwachten nog meer en dat gebeurt nu.”

Reacties