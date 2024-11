Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frits Barend reageert op aantijgingen richting Maccabi Tel Aviv-supporters: ‘Alsof Feyenoord- en Ajax-supporters zich in het verleden gedroegen’

De situatie in Amsterdam vorige week zet de discussie over antisemitisme en de oorlog tussen Israël en Hamas op scherp. Frits Barend schoof vanochtend aan bij Goedemorgen Nederland en reageerde op de aantijgingen richting Maccabi Tel Aviv-supporters. Volgens hem moeten we voetbalgeweld en antisemitisme niet door elkaar halen.

Sinds donderdag is Nederland en vooral Amsterdam in rep en roer om de beruchte nacht na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. De oorlog tussen Israël en Hamas kan er inmiddels ook in Nederland voor zorgen dat joden en Palestijnen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Eerder lieten overigens acteur Ramsey Nasr, die een Palestijnse vader heeft, en de Joodse cabaretier Raoul Heertje zien dat dat niet zo hoeft te zijn.

Frits Barend bij Goedemorgen Nederland

Vanochtend schoof journalist Frits Barend, die joods is, aan bij Goedemorgen Nederland. Volgens Barend heerst er angst onder de joodse gemeenschap. „Ik uit me. Ik zit ook hier. Ik ga me niet verbergen. Maar ik merk om me heen dat er angst is. Dat ik door jonge mensen gebeld ben met de vraag: wat kunnen we doen? Hoe kunnen we dit omdraaien?”

Hij benadrukt dat met name grootouders bang zijn voor hun kleinkinderen op Joodse scholen. „Dat vind ik wel heel erg. Mensen die dan de oorlog nog net hebben overleefd, meegemaakt hebben, die nu weer in angst moeten zitten. Dat is echt verschrikkelijk. Die angst is echt reëel.”

Gedrag Maccabi Tel Aviv-supporters

Inmiddels klinken ook geluiden over het gedrag van de Maccabi Tel Aviv-supporters. Maar Barend zegt dat die supporters zich volgens de politie helemaal niet misdragen hebben. „Het NOS Journaal had ook iets uitgezocht dat supporters van Maccabi zich wel vaker misdragen hadden. Nee, die supporters van Feyenoord en Ajax hebben zich in het verleden heel goed gedragen altijd in Europa? Er wordt nu net gedaan of dit erbij hoort.” Daarmee bedoelt Barend dat voetbalgeweld en antisemitisme nu door elkaar lopen. „Nee, dit hoort er niet bij. Antisemitisch geweld hoort er niet bij. Feyenoord-supporters mogen niet naar Rome. Denk je dat dat voor niks is?”

Barend stond onder meer CNN te woord over de situatie in Amsterdam vorige week en verscheen ook bij Sven Kockelmann. „Ik spreek niet voor de hele joodse gemeenschap, maar ik merk wel dat er angst is. En dat mensen tegen me zeggen: ‘Frits pas op’ en ‘moet je daar wel gaan zitten?’.”

‘Toenemend antisemitisme’

D66-leider Rob Jetten, die ook bij Goedemorgen Nederland zit, haakt in. „De joodse gemeenschap trekt al jaren aan de bel over toenemend antisemitisme.” Waarna hij opsomt op welke vlakken antisemitisme momenteel in de maatschappij opduikt. „Afgelopen weekend was een verschrikkelijke geweldsuitbarsting. Volstrekt onacceptabel, schofterig. Het past in een langere tijd van toenemend antisemitisme.”

Barend: „Het is toch te gek voor woorden? We leven in een multiculturele samenleving, prima. Maar de joodse school, je weet niet hoe die beveiligd is. Ik was naar de synagoge twee weken geleden en toen werd er gezegd: ‘Wil je na afloop meteen naar je auto lopen?’. Dat is toch belachelijk. Waarom mag ik niet even voor de synagoge nog met wat vrienden staan praten?”

‘Patroon in Amsterdam’

VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants van de gemeente Amsterdam ziet dat er groepen zijn in de stad die ‘zich van regels en wetten niks aantrekken’. Daarmee bedoelt hij onder meer de demonstranten die ondanks het verbod toch demonstreerden gisteren. „Ik denk dat het past bij het patroon dat we al een tijdje zien in Amsterdam. Groepen die zich veilig en vrij wanen om geweld te gebruiken.” Hij noemt de onrust tijdens de opening van het Holocaust-museum, de UVA-demonstraties en de 7 oktober-herdenking op. „Het gezag is niet goed in staat de orde op straat te handhaven. Ze geven te veel ruimte voor de vrijheid van bepaalde groepen. Die gaan ten koste van onze joodse gemeenschap.”

„Ik denk dat er een zware verantwoordelijkheid rust op de burgemeester om uit te leggen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wat er eventueel mis is gegaan. En vooral ook: hoe gaan we dit nu oplossen? Er zijn in Amsterdam groeperingen die zich niet houden aan onze normen en waarden. Het is van groot belang dat daar uitleg over komt”, aldus de lokale VVD’er.

De noodverordening en het demonstratieverbod gold nog tot donderdag. Als het aan Wijnants ligt, mogen daar nog wel een aantal weken bij, om de rust te doen wederkeren en de daders op te sporen.

