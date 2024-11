Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vintage look: deze campagne ademt de heerlijke sfeer van een 90’s klassenboek

Word je nostalgisch van de jaren 90 en zoek je die vintage look – je weet wel, met oversized spijkerjassen en patchwork jeans – ook voor je kinderen? Het iconische merk Vingino speelt hier op in met hun nieuwste campagne: The Class of Denim.

Eigenlijk is het je allereerste catwalk: het schoolplein. Het verzamelpunt voor de ingang van de school waar je eigen stijl voor het eerst zichtbaar wordt en je ‘outfit of the day’ niet onopgemerkt blijft.

Vingino – het iconische kindermerk dat kinderen al jaren in denim kleedt – schakelde modefotograaf Angela Huizer om hun nieuwste campagne te schieten. En het leuke is dat -ie volledig in de sfeer is van de jaren 90 en vroege jaren 2000. Alsof je een klassenboek van vroeger openslaat, dat was het idee.

Zeg je Vingino, dan zeg je denim: comfortabele, stevige materialen die elk avontuur aankunnen. Ruig en stoer genoeg om in te ravotten en in bomen te klimmen, maar tegelijkertijd een speelse, tijdloze uitstraling van items die heel lang mooi blijven.

De oprichters van het merk raakten ooit in Napels gefascineerd door een vintage jeans en vertaalden dit tijdloze concept naar het Nederlandse straatbeeld. Volgens het merk kunnen kinderen, hoe jong ze ook zijn, al op het schoolplein hun eigen stijl en individualiteit omarmen.

Alle items zijn van hoge kwaliteit en ademen vakmanschap. De collectie is ontworpen om generaties lang mee te gaan en binnen families doorgegeven te worden aan broertjes en zusjes. Lekker duurzaam dus.

Zoals creative director van Vingino Guus de Poorter het zelf verwoordt: “We keren terug naar onze roots, maar met een moderne twist. Deze campagne laat zien dat we nog steeds staan voor waar we altijd in hebben geloofd: een merk dat kinderen het vertrouwen geeft om zichzelf te zijn.”

Kijk hier voor de nieuwe collectie.

