Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aanhoudingen na onrust in Amsterdam: relschoppers staken tram in brand

Er was opnieuw onrust in Amsterdam maandagavond. Relschoppers belaagde de politie en staken een tram in brand, bij Plein 40-45 in de hoofdstad.

Rond 19.15 uur ging het mis toen een grote groep met vuurwerk gooide. Een tram vloog hierdoor in de brand, waarbij geen gewonden zijn gevallen. Een ANP-verslaggever zag dat er honderden jongeren op straat waren, sommige mensen liepen met gezichtsbedekking.

Noodverordening door onrust

In de stad geldt een noodverordening sinds het geweld dat vorige week plaatsvond rondom de Israëlische voetbalsupporters die in de hoofdstad waren voor de wedstrijd Ajax – Maccabi Tel Aviv.

De politie heeft drie mensen aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie. Ook is er iemand gewond geraakt door het afsteken van vuurwerk. Deze persoon is ter plaatse behandeld.

ANP

Reacties