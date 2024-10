Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside even klaar met Joost Klein: ‘Het wordt vervelend, er zit gewoon een steekje los’

De heren van Vandaag Inside kwamen gisteravond nog even terug op het Televizier-Ring Gala. In de SBS6-talkshow ging het daarbij specifiek over Joost Klein. De opvallende muzikant, die voor de finale van het afgelopen Songfestival werd gediskwalificeerd, kwam er op z’n zachtst gezegd niet zo goed vanaf. De reden: wangedrag.

Het ging in Vandaag Inside als het om het Televizier-Ring Gala gaat niet alleen om Joost Klein trouwens. Aan tafel kwam men ook nog even terug op de bikkelharde roast van presentator Peter Pannekoek over Johan Derksen. Een avond eerder had hij er maar een klein stukje van kunnen zien, maar gisteren kon Derksen op de hele roast reageren. Eigenlijk kwam er wat je wel kon verwachten. Johan Derksen haalde de schouders op: „Prima. Met al mijn ge-orakel, daar vraag ik toch zelf om?”



Johan ziet roast van Peter Pannekoek: 'Ik vond 'm de leukste van de avond'https://t.co/kGG7JzEERA#vandaaginside pic.twitter.com/4PeBrYp28K — Vandaag Inside (@vandaaginside) October 18, 2024

Joost Klein opvallend aanwezig

Maar goed, Joost Klein dus. Die was tijdens de Televizier-Ring met een Songfestivalfragment genomineerd voor de categorie ‘impact’. Hij was zowaar in Koninklijk Theater Carré aanwezig, iets wat tot het laatste moment onduidelijk was. Maar toen hij er eenmaal was, viel er niet aan te ontkomen. Joost Klein praatte mee met de autocue van presentator Jan Smit, terwijl de Volendammer zelf zijn tekst uitsprak (dat zag er grappig uit trouwens). Minder in de smaak viel dat Klein de zaal voortijdig verliet, nog voor André van Duin zijn oeuvre-prijs kreeg overhandigd en Dwars Door De Lage Landen verrassend de felbegeerde Ring won. Even werd gedacht dat Joost Klein verdween om op te treden, maar dat bleek niet het geval.

Wat de Vandaag Inside-heren en bargast Aran Bade van RTL Boulevard vooral stoorde, was het nogal bijzondere gedrag van Joost Klein tegenover journalisten. Bade maakte hem een week mee tijdens het Songfestival in Zweden en was ook bij het Televizier-Ring Gala aanwezig. „Wat was die Joost Klein weer vervelend, wat een eikeltje is dat joh”, brengt Johan Derksen in. „Die jongen denkt dat ie leuk en interessant is, maar hij is een nobody.”

Joost Klein is echt irritant aan het worden’

Aran Bade knikt aan de bar: „Joost Klein is echt irritant aan het worden. Het respect dat hij niet heeft voor de mensen en die fan zijn… als je meedoet aan het Songfestival moet je gewoon de pers te woord staan. Het was eerst een grapje, maar het wordt nu irritant. Ik kan hem niet meer echt peilen. Als je aan hem vraagt hoe het met hem gaat, zegt ie ‘mijn auto is kapot, ik moet de ANWB bellen’. Tja eh, ik snap ‘m niet.” René van der Gijp moet hard lachen: „Hahaha, die vind ik dan toch wel weer leuk moet ik heel eerlijk zeggen. Wat begrijp je daar niet aan?”

Op beelden voorafgaand aan het Gala, vraagt een journalist „vind je het niet jammer dat je van niemand mag reageren op het Songfestival?” Joost Klein: „Van wie mag dat niet?” De verslaggever van SBS6: „Van mij mag het. Wat zou je graag zeggen?” Klein: „Graag praat ik niet. Schaarste aan woorden creëert meer waarde.” De journalist: „Wat is er nou gebeurd?” Joost Klein: „Waar?” „Bij het Songfestival.” De artiest: „Huh?”

‘Die moet je in een gesticht stoppen’

Johan Derksen: „En die willen ze dan opnieuw naar het Songfestival sturen.” René van der Gijp vindt het nu niet grappig meer: „Die moet je in een gesticht stoppen. Nee… die moet je niet meer naar het Songfestival sturen.” Derksen: „Is Uganda geen goed idee?” Van der Gijp: „Uganda? Nee, is prima.”

Aran Bade: „Dit is toch echt bizar? Wat hij doet… Er zit gewoon een steekje los. Hij snapt gewoon niet dat als je zoveel maanden niks hebt gezegd en je bent voor het eerst op het Gala waar André van Duin notabene geëerd wordt met een oeuvre-award… En je gaat nog voor die speech af is weg uit de zaal, dat vind ik gewoon schaamteloos. Als je daar bent kun je ook denken ‘ik ben nederig’ en mensen te woord staan. Hij mag gewoon wat zeggen hè, hij kan gewoon praten.”

‘Dan wordt het vervelend’

Van der Gijp ter afsluiting over Joost Klein: „Als je hier te lang mee doorgaat, dan wordt het vervelend. Dat heeft dit soort jongens niet in de gaten. Het geldt ook voor die jongen die bij hem in het team zat, Stefano Keizers. Zelfde verhaal. Dat is leuk voor een keer, maar daar word je moe van.” Johan Derksen: „De tweede keer was al niet leuk meer.” Aran Bade: „Ik verbaas me dat AVROTROS serieus overweegt weer met hem naar het Songfestival wil gaan.”

