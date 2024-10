Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gaat Joost Klein opnieuw meedoen aan het Eurovisie Songfestival? ‘Ergens rechtvaardig, maar ook riskant’

Het was het onderwerp van de dag afgelopen lente: Joost Klein en zijn diskwalificatie voor het Eurovisie Songfestival dit jaar. Vanwege een incident met een cameravrouw werd Klein voor de grote finale gediskwalificeerd van het Europese muziekspektakel. Maar keert hij volgend jaar toch terug op het grote podium in Zwitserland?Â

Misschien wel, meldt RTL Boulevard. Er schijnt namelijk in het geheim een gesprek plaats te hebben gevonden tussen Klein en de AVROTROS.Â

Joost Klein

Klein werd met zijn nummer Europapa afgelopen mei gediskwalificeerd omdat hij een medewerkster zou hebben bedreigd. Organisator EBU kreeg flinke kritiek op de uitsluiting, omdat er niet genoeg bewijs zou zijn voor het besluit. Zelf liet EBU weten dat de stap genomen was na „grondig intern onderzoek”.

Het onderzoek naar Klein werd in augustus echter stopgezet vanwege een gebrek aan bewijs. Zowel Klein als de cameravrouw naar wie Klein de dreigende beweging zou hebben gemaakt, hebben laten weten geen verdere aangiftes te doen en door te willen gaan met hun leven.Â

Eurovisie Songfestival

Maar houdt het songfestival avontuur dan helemaal op voor Klein? In een nieuw nummer van de zanger, Filthy Dog, zitten verschillende aanwijzingen over een mogelijke terugkeer naar het podium van Eurovisie. „Hij heeft het in zich om het heel goed te doen voor Nederland, want zijn nummer ging viraal op social media en Spotify. Hij is niet alleen een artiest, maar ook een performer. En die winnen vaak het songfestival”, vertelt journalist BBC News William Lee Adams, aan RTL Boulevard.

Entertainmentdeskundige Aran Bade noemt een terugkeer niet ondenkbaar, maar benadrukt ook dat het, hoewel rechtvaardig voor Klein, het ook riskant kan zijn. „Ten eerste is hij geselecteerd op het lied ‘Europapa’ en niet op de artiest zelf. En het tweede punt is dat het voor hem geen prettige ervaring is geweest. Komt dat ook niet een beetje door hoe hij is als artiest? Hij heeft zich daar wel op een bepaalde manier gedragen. Met een kneitergoed lied zou het kunnen.”

Reacties