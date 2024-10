Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dierenactivisten blokkeren Dolfinarium: ‘Geef je om dieren, dan bezoek je dit niet’

Enkele tientallen dierenactivisten blokkeren sinds vanmorgen uur ingangen van het Dolfinarium in Harderwijk. Dat meldt stichting Bite Back. De actievoerders van Bite Back en Active for Justice demonstreren, omdat zij vinden dat de dieren in het Dolfinarium onder slechte omstandigheden leven.

Een deel van de activisten heeft zich vastgemaakt aan de hekken van de ingang met stalen buizen, ook dragen sommigen een dolfijnenpak, zo is te zien op X. De actievoerders hebben spandoeken, protestborden en flyers bij zich.



⚠️ BREKEND! Tientallen dierenactivisten blokkeren het Dolfinarium! ⚠️ De dolfijnen en hun supporters gaan het zo lang mogelijk volhouden. Kom ook! 💪 Updates volgen onder dit bericht. #dolfinarium #dolfinariumvrij #emptythetanks #dierenrechten #sluithetdolfinarium pic.twitter.com/QzFIdQZe4w — ing. Alex Romijn (@RomijnAlex) October 19, 2024

‘Dolfinarium gaat tegen afspraken in’

Een woordvoerder van Bite Back geeft als voorbeeld dat stellerzeeleeuwen van 3 meter lang in een bad van 1,60 meter diep zitten. „Dat vinden wij onaanvaardbaar. Het is niet voor niets dat het Dolfinarium recentelijk uit de Europese branchevereniging is gezet”. Ook laat het Dolfinarium volgens de stichting nog trainers op de neus van dolfijnen surfen en zeeleeuwen met de vinnen naar publiek zwaaien. „Dit is tegen de afspraken in die gemaakt zijn met de overheid. Wij vinden dat het nu tijd is dit park te sluiten en de dieren een dierwaardige toekomst te geven.”

Dierenlot Dolfinarium aan de kaak stellen

De actievoerders zijn van plan het protest zo lang mogelijk voort te zetten en laat zich naar eigen zeggen niet tegenhouden als het Dolfinarium een zij-ingang opent. „Met deze actie willen we duidelijk zichtbaar actievoeren op een ludieke manier om het lot van de dieren aan de kaak te stellen. Geef je om dieren, dan bezoek je dit park niet”, aldus de woordvoerder.

NS stopte samenwerking met Dolfinarium

Vorig jaar augustus stopten de Nederlandse Spoorwegen de samenwerking met het Dolfinarium. De NS deed dat na gesprekken met Bite Back, de groep die nu actie voert. Bite Back toen: „We zien gelukkig een steeds verdere toename van bewustwording rondom zee(zoog)dieren in gevangenschap.’’

Het Dolfinarium kon vanochtend nog niks zeggen over de actie, het is dan ook onduidelijk of bezoekers wel naar binnen kunnen. Deze week werd wel een trots bericht op Instagram gedeeld: „We hebben een Michelinster gekregen! We zijn nu een van de weinige dierentuinen in Nederland met deze erkenning. Onze focus op educatie en natuurbehoud wordt beloond. Daar zijn we natuurlijk supertrots op.”

