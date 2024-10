Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside reageert op sneer Peter Pannekoek en haalt uit naar Televizier-Gala: ‘Verschrikkelijk’

Hoewel de mannen van Vandaag Inside gisteravond niet aanwezig waren bij het Gouden Televizier-Gala, kwamen hun namen meerdere keren voorbij. Cabaretier Peter Pannekoek had zelfs een roast aan Johan Derksen gewijd. Uiteraard werd daar in de aflevering van VI op gereageerd.

Presentator Wilfred Genee opent de uitzending met de mededeling: „We hebben een winnaar!” Enkele minuten daarvoor had verslaggeefster Merel Ek de prijs voor Televizier-Ring Talent in ontvangst genomen op het Televizier-Gala. Ek, die vaak bargast is bij VI, bedankte in haar toespraak de mannen „voor de kansen en de weerbaarheid”. Johan Derksen: „Zij krijgt nu zo’n mooi beeldje. Wij kregen zo’n kitscherig ringetje.”

„Maar dat is het ultieme”, protesteert de presentator. Genee, Derksen en René van der Gijp wonnen in 2011 de Televizier-Ring voor Voetbal Inside, een van de voorgangers van Vandaag Inside. „Was dat de hoofdprijs? Op Marktplaats gaven ze er niets voor”, grapt Derksen.

📺 Andere winnaars op het Gouden Televizier-Gala Gouden Televizier-Ring: Dwars door de Lage Landen

Televizier-Ring Acteur: Frank Lammers

Televizier-Ring Presentator: Tim Hofman

Televizier-Ring Online-videoserie: FOMO Show (NPO3 / KRO-NCRV)

Televizier-Ring Jeugd: H3L (Videoland)

Televizier-Ring Impact: De Joodse Raad (EO)

Vandaag Inside haalt uit naar Televizier-Gala

De mannen kunnen het niet laten om het Televizier-Gala af te kraken. Zij vonden het bijvoorbeeld vreemd dat hun programma niet in een compilatie zat. „De vijftig meest waardevolle programma’s van Nederland kwamen voorbij, maar wij zaten er niet tussen. Wat moeten die mensen een ongelofelijke hekel aan ons hebben”, lacht Gijp. „Alles zat er zo’n beetje tussen”, zegt ook Genee. „Zelfs de goednieuwsshow.”

Derksen, grappend: „Daar ga ik wel gebukt onder, dat die mensen zo’n hekel aan jullie hebben. Wat kan mij het schelen, dat enge gezelschap. Ik schijt erop. Ik vind het verschrikkelijk.”

Peter Pannekoek haalt uit naar Johan Derksen

Even later vraagt Genee of Derksen de roast van Peter Pannekoek al wil zien. „Kom maar met die Pannekoek. Die doen we gewoon een proces aan, hè? Smaad!”, zegt Derksen, waarna een deel van het fragment afgespeeld wordt.

Pannekoek: „Volgens Johan Derksen is Vandaag Inside het enige programma op televisie waar mensen nog echt zeggen wat ze denken. En dat klopt. Ik denk dat Johan Derksen het voorbeeld is van een man is die iets te veel in zichzelf is gaan geloven. Hij is een man die iedereen camerageil noemt, terwijl hij zelf vijf dagen per week op tv is. En de paar dagen dat hij niet in het nieuws is, een cameraploeg naar Grollo liet komen om zijn mening te geven om iets wat die dag in de Telegraaf stond. Een man die afgelopen jaren zo op zijn hond is gaan lijken, dat zijn vrouw in bed niet meer weet: wie is nou de hond en wie is Johan Derksen? Uiteindelijk is ze erachter gekomen: diegene met de betere adem, dat is de hond.”

„Daar kan ik heel goed tegen”, reageert Derksen sportief. „Peter Pannekoek is cabaretier.”

Je kunt de reactie van Derksen in Vandaag Inside hier terugkijken:

