Minister Uganda ontkent gesprek met Klever (PVV) over asielzoekers: ‘Proefballon niet eens opgeblazen’

Een gesprek met PVV-minister Reinette Klever over het opvangen van asielzoekers in zijn land? Nee, daar weet minister Jeje Odongo van Uganda (Buitenlandse Zaken) niets van.

Odongo ontkent dat er is gesproken met Nederland over het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers. In het NPO Radio 1-programma Bureau Buitenland verklaart de minister dat hij hierover nooit met de minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Reinette Klever, heeft gesproken. Zij was de afgelopen dagen op bezoek in Uganda.

Veel te doen over asielzoekers

Gisteren ging het ook al over de veel besproken noodwet als het om asielzoekers gaat. Experts voorspellen dat een noodwet de komst van asielzoekers amper tegengaat. Klevers collega Marjolein Faber haalt vaker het nieuws over asielzoekers. Zij verklaarde haar motivering voor een asielnoodwet ‘af te hebben’, maar moest daar op terugkomen. Eerder kwam zij met een idee voor borden ‘Wij werken aan uw terugkeer’, die zij in Denemarken zou hebben gezien. Die borden bestaan in het Scandinavische land echter niet.

Nu is de volgende verwarring over asielzoekers daar: die van minister Klever die het idee opperde om asielzoekers in Uganda in Afrika op te vangen. Geert Wilders, de leider van haar partij PVV, vond het plan dat nu blijkbaar helemaal niet besproken is, geweldig.



Geweldig @ministerBHO Klever! Uitgeprocedeerde Afrikaanse asielzoekers naar Oeganda. Minder asielzoekers, meer Nederland! 👍 pic.twitter.com/VQZ6RjuQnT — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 16, 2024

Dick Schoof kende het Uganda-idee ook niet

Uit navraag door nieuwsprogramma Bureau Buitenland blijkt dat het voorstel van Klever nooit is besproken met Uganda. Niet met premier Dick Schoof ook trouwens, maar die geeft aan dat geen probleem te vinden. Na een EU-top: „Niet elk idee hoeft meteen in het kabinet besproken te worden.” Schoof vindt ‘asielzoekers naar Uganda’ „een serieus idee”.

Eerder stelde de redactie van Bureau Buitenland de vraag aan het ministerie van Klever wat de minister precies besproken heeft met haar Ugandese ambtgenoot omtrent de mogelijke terugkeer-hubs. Daarop kreeg de redactie het antwoord dat er een „breed gesprek over migratie” heeft plaatsgevonden: „Hierbij zou kort de mogelijkheid zijn besproken om uitgeprocedeerde asielzoekers uit Nederland in de regio rondom Uganda op te vangen, zoals in de Democratische Republiek Congo, Soedan en Zuid-Soedan.”

Volgens minister Klever is het plan nog in ontwikkeling. Zij sprak overigens wel degelijk met Jeje Odongo:



Good meeting with Ministers @GenJejeOdongo and @NorbertMao in Uganda. We focused on deepening bilateral ties and Uganda’s key role in regional stability and refugee support. pic.twitter.com/L4cFfzotLq — Reinette Klever (@ministerBHO) October 16, 2024

‘Gesprek ging over vluchtelingen die al in Uganda zijn’

Odongo verklaart op de radio nu: „We hebben alleen gesproken over Nederlandse steun aan vluchtelingen die al in Uganda zijn.” Mócht Nederland wel tegen zijn land over terugkeer-hubs beginnen, „dan ga ik met mijn team het voorstel bekijken en kom ik terug met een antwoord”, zegt Odongo.

Reacties op X

Op X snappen mensen helemaal niets meer van het gebeuren. „Draag me weg”, zijn de enige woorden die Chris weet te vinden. Daarop reageert iemand: „Hierna zijn we allemaal toe aan een lange vakantie.” Een ander: „De proefballon is nog niet eens opgeblazen.” Terugdenkend aan Marjolein Faber en de borden in Denemarken, stelt Victor: „Het bestaat alleen in haar hoofd.”

„Nieuwe dag, nieuwe rel”, constateert Paul over het huidige kabinet. Manny: „Als het allemaal niet zo erg was, lach je je rot.” Jeroen vindt het een diplomatieke blunder, terwijl een ander iets fantaseert: „Er stonden ook borden in het Ugandees met ‘Hier kunt u wachten, terwijl ze in Nederland werken aan uw terugkeer’. Wedden?”

Reinette Klever heeft nog niet op het interview van haar Ugandese collega met Bureau Buitenland gereageerd.

