Vapes met smaakje toch niet zo verboden? E-sigaretten zijn ‘gewoon’ te koop in de winkel

Vapes met een smaakje zijn nog altijd volop te koop bij allerlei winkels in Nederland. Dit ondanks het verbod dat erop geldt sinds 1 januari van dit jaar. Dat blijkt uit controles van de NVWA.

Bij een op de vijf winkels zijn de verboden e-sigaretten nog gewoon te koop, meldt Tubantia vandaag.

Vapes met smaakje in supermarkten en tabakszaken

Voedsel- en warenautoriteit NVWA heeft in de eerste helft van dit jaar bij controles ruim vijfhonderd winkels bezocht. Het gaat om supermarkten, tabaksspeciaalzaken, belwinkels en souvenirwinkels. Ongeveer vier op de vijf gecontroleerde winkels houdt zich aan het verbod. Een op de vijf dus niet.

De prioriteit van de NVWA ligt als het om vapes met een smaakje gaat bij importeurs. „We zijn met de handhaving begonnen daar waar direct de grootste impact te verwachten is. Dat is bij de importeurs, het begin van de keten. Daardoor hebben we ervoor gezorgd dat tot nu toe ruim 3,5 miljoen vapes met een zoet smaakje niet in de Nederlandse winkels terechtkwamen”, zegt Saïda Ahyad van de NVWA.

Nu.nl hield dit voorjaar ook een onderzoek. Journalisten kwamen net zo makkelijk aan vapes als medewerkers van de NVWA. Het verbod op de verkoop van vapes met een smaakje was er, maar ook klonk „dweilen met de kraan open”.

Vapes werden op 1 januari verboden

In Nederland geldt een verbod op de verkoop van vapes en e-liquids met een smaakje, zoals cola, perzik, suikerspin of mango. Alleen de smaak van tabak is toegestaan. Het verbod ging op de eerste dag van dit jaar in.

De Voedsel- en Warenautoriteit denkt dat de populariteit van de vapes vooral aan de zoete smaken ligt. „Die maakten het vapen aantrekkelijk voor jongeren. Met dit verbod wil de overheid het gebruik onder jongeren terugdringen.” Op verpakkingen mag geen smaak vermeld staan.

‘Geen zicht op wat jongeren binnenkrijgen’

Vapes zijn, al dan niet met een smaakje, nog altijd bijzonder populair bij de jeugd. Maar wat krijgen zij door de e-sigaretten nou eigenlijk binnen? Metro schreef daar eerder over. Wouter van Dijk van NOS op 3: „De vapes werken met een vloeistof, e-liquid, en die wordt verwarmd. Bij het verhitten van die vloeistof kunnen door chemische reacties weer allerlei andere stoffen ontstaan. Er kunnen ook stoffen uit de vapes zelf vrijkomen, zware metalen.”

Tabaksonderzoeker Esther Croes zei toen: „Er is totaal geen zicht op wat mensen, vooral jongeren, precies binnenkrijgen. Dat kunnen echt gevaarlijke stoffen zijn. Zware metalen kunnen schadelijk zijn voor organen en het opgroeiende brein van kinderen.”

