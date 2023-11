Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers diep geraakt door laatste aflevering Oogappels: ‘Ik zit continu te huilen’

De BNNVARA-serie Oogappels gooit het hele seizoen al hoge ogen bij het kijkerspubliek. Gisteravond was de laatste aflevering van dit seizoen op televisie en menig kijker pinkte daarbij een traantje bij weg. Of huilde tranen met tuiten.

Dit seizoen van Oogappels maakt diepe indruk. De serie sleepte recent nog de Gouden Televizier-Ring in de wacht. En vorige week zaten ook veel kijkers ontroerd op de bank.

Laatste aflevering Oogappels

Gisteravond was daar dan het einde van een seizoen waarin wederom allerlei actuele thema’s aan bod kwamen. De gezinnen in het programma, dat over het wel en wee van pubers en ouders gaat, staan voor allerlei maatschappelijke dilemma’s. Mantelzorg, de dood, abortus, scheiding, relatieproblemen, identiteitscrises, nieuwe liefdes en een hoop andere zaken die ‘in de beste families voorkomen’.

Ramsey Nasr raakt met zijn acteerprestaties

In de aflevering van gisteravond overlijdt opa Lodewijk, de vader van Erik, die gespeeld wordt door Ramsey Nasr. En die scènes grijpen nogal naar de keel. Menig Oogappels-kijker houdt het namelijk niet droog bij de beelden, blijkt op sociale media.

In de podcast Echte Oogappels liet Nasr weten dat hij een week na de uitvaart van zijn eigen moeder deze scènes moest spelen. En dat verklaart wellicht waarom de beelden zo binnenkomen en zo echt aanvoelen.

Kijkers houden het niet droog

Naast Nasr, krijgt ook Malou Gorter die moeder Merel speelt, lovende reacties. In de laatste uitzending wordt Merel namelijk herenigd met haar twee dochters. Merel worstelde in de afgelopen afleveringen nogal met haar moederrol. Hoewel ze een succesvol advocaat is, zat haar harde en strenge mentaliteit haar nogal in de weg. Waardoor het haar niet lukte om het met haar dochters te rooien. In de aflevering van gisteravond pakt dochter Hansje, als Merel op haar eigen moederrol reflecteert, de hand van haar moeder. En aan het einde staat dochter Lieke voor de deur, die Merel al een lange tijd niet sprak. Lieke vraagt of zij, Hansje en Merel samen naar de begrafenis van Lodewijk kunnen gaan. Waarna Merel in tranen uitbarst en zegt: „Ik heb je zo gemist.”

En die verschillende hoogte- en dieptepunten zorgen ervoor dat menig kijker gisteravond het niet droog hield. De reacties over de slotaflevering zijn dan ook lovend en men kan niet wachten op een volgend seizoen. En dat volgende seizoen komt er. Seizoen 6 is namelijk in de maak.



Ben ik de enige die vanavond continu zit te huilen van ontroering. #oogappels — Kees Kortmulder (@Just_in_Kees) November 15, 2023



Tranen met tuiten tijdens de laatste aflevering. Wat was het prachtig en zó raak! Het laat maar eens zien hoe kort het leven is. Maar de grote vraag is hoe kom ik voortaan mijn woensdagen door zonder #oogappels 😭😭😭 — Valérie (@_agentv_) November 15, 2023



“Rouw is de prijs die je betaalt voor liefde.” Weer janken. Wat is het toch een prachtige serie, en wat ga ik jullie missen Erik, Nina, Mees, Hansje, Lieke en Merel. Ik ken jullie inmiddels zo goed, alsof jullie familie zijn. Kan niet wachten tot volgend seizoen… #oogappels pic.twitter.com/7lwU876jD4 — jose duindam 🌱🕊️ (@joseduindam) November 15, 2023



Als je dan bedenkt dat Ramsey Nasr een week voor dat hij deze scene's moest doen, afscheid heeft moeten van z'n eigen moeder kan ik niet anders dan heel veel respect hebben. Diepe buiging. #oogappels — lin (@linnie0703) November 15, 2023



Erik (Ramsey Nasr) die zijn afscheidsspeech voor Opa voorleest aan Merel (Malou Gorter) is zo ontroerend mooi dat ik er gewoon van moet huilen. #Oogappels — Wytze Visser (@WytzeVisser) November 15, 2023



Ik heb zo zitten huilen. Ik kan er sowieso niet tegen als Eric verdrietig is, hij is mijn favoriete personage al vanaf het begin en Chris natuurlijk. Wat is Ramsey Nasr toch een geweldige auteur! Oscar waardig #oogappels — Noa Ashley (@noa_ashley_) November 15, 2023



Wat is Ramsey Nasr toch een geweldige acteur. Hij speelt zijn rol zo geloofwaardig. #oogappels pic.twitter.com/fN5AEUmb65 — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇮🇱 (@marcelbar8) November 15, 2023



Wat hou ik van Merel, van de groei die ze heeft doorgemaakt. De lange, pijnlijke weg die ze heeft afgelegd, uiteindelijk bekroond met de voorzichtige hereniging met haar meisjes. Die hand van Hansje die de hare pakt. Lieke die bij haar aanbelt. Ik gun het haar zo. #Oogappels pic.twitter.com/1Psoi48LYY — J🌸sephien Sierag 📚🍣🫖🐨📷 (@josephiensierag) November 15, 2023



Poeh nog meer wat zo mooi is. Lieke bij Merel op de stoep🥺 Of ze samen naar de begrafenis gaan. En dat Merel meteen in huilen uitbarst. En op de dag, dat de 2 dochters buiten op hun moeder staan te wachten bij de auto. #Oogappels Dit is echt zo herkenbaar en dat mensen zeggen, — Malou (@maloumaas) November 15, 2023

Je kijkt de laatste aflevering van Oogappels terug via NPO.

